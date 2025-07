Veja os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes

© Getty Images

Os confrontos das quartas de final do Mundial de Clubes já estão definidos. Com várias surpresas ao longo do caminho, as oitavas de final trouxeram muitos gols e emoção para os torcedores. Agora, restam apenas oito candidatos ao título mais cobiçado deste verão.

O Palmeiras e o Chelsea precisaram da prorrogação para eliminar Botafogo e Benfica, respectivamente. Já o PSG teve vida fácil diante do Inter Miami, e o Bayern de Munique venceu o Flamengo com tranquilidade.

O Fluminense protagonizou a primeira grande surpresa da fase eliminatória ao vencer o Internacional por 2 a 0, no mesmo dia em que o Manchester City, atual campeão do torneio, foi derrotado pelo Al Hilal na prorrogação — com destaque para Marcos Leonardo, ex-Benfica, que marcou dois gols e foi decisivo.

No último dia das oitavas, o Real Madrid venceu a Juventus de Francisco Conceição e Alberto Costa por um placar apertado. O jovem Gonzalo García foi novamente decisivo, marcando o gol da vitória. Já o Borussia Dortmund bateu o Monterrey, do veterano Sergio Ramos, que se despede da competição.

Confira abaixo os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes:



Sexta-feira, 4/7

16h: Fluminense x Al-Hilal

22h: Palmeiras x Chelsea



Sábado, 5/7

13h: PSG x Bayern de Munique

17h: Borussia Dortmund x Real Madrid

