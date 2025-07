Revelado o valor para cada jogador do Al-Hilal por vitória sobre o City

© Divulgação / Al-Hilal

Cada jogador do Al-Hilal recebeu 2 milhões de riais sauditas (cerca de R$ 2,9 milhões) como premiação pela vitória sobre o Manchester City, na prorrogação das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Ahmed Al-Qarni, do jornal Asharq Al-Awsat, que também é membro da Federação de Mídia Esportiva da Arábia Saudita.

O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Fahad bin Nafel, ainda nos vestiários do Camping World Stadium, em Orlando, logo após o fim da partida. Um vídeo divulgado mostra o momento em que o dirigente comunica a premiação, gesto que gerou comemoração entre jogadores e membros da comissão técnica.

Na gravação, Fahad bin Nafel chega a tirar o adorno tradicional da cabeça e o arremessa em direção aos atletas. Em seguida, o técnico Simone Inzaghi aparece na celebração. Após um corte no vídeo oficial, o elenco aparece vibrando e agradecendo o presidente pela bonificação.

Com a classificação, o Al-Hilal enfrentará o Fluminense nas quartas de final da competição. A partida será disputada nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Quem vencer enfrentará o ganhador do confronto entre Palmeiras e Chelsea, marcado para o mesmo dia, às 22h.

