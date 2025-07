Filho de ex-dirigente é excluído de jogo de lendas do Corinthians por pressão

© Shutterstock

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro André Vinicius, filho do conselheiro vitalício André Negão, foi oficialmente retirado do amistoso "Reencontro de Gigantes" de ex-ídolos do Corinthians e Boca Juniors. O jogo está marcado para este sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira, após forte repercussão negativa nas redes sociais. Muitos torcedores questionaram os critérios usados para a escolha, apontando favorecimento familiar.

Diante da situação, os organizadores e o próprio jogador optaram, em comum acordo, pela sua retirada da escalação. Em seu perfil, Vinicius agradeceu a compreensão dos envolvidos e disse respeitar o sentimento da torcida. Ele afirmou que seu objetivo sempre foi manter o clima amistoso da ocasião.

André Vinicius teve um vínculo contratual com o Corinthians por dez anos, mas não participou de campanhas de destaque, como a conquista da Libertadores de 2012. Além disso, ele passou a maior parte de seu período no Timão sendo emprestado a outras equipes.

Em nota, a organização do amistoso afirmou que prioriza o respeito ao público e a credibilidade do evento, valorizando a participação de ex-jogadores com trajetória marcante no clube.

