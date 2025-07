Diogo Jota, atacante do Liverpool, morre em acidente na Espanha

© Getty Images

O atacante português do Liverpool e da seleção de Portugal faleceu na madrugada desta quinta-feira, 3 de julho, após um acidente de carro na região de Zamora, na Espanha. Ele tinha 28 anos. O irmão dele, André Jota, de 25 anos, que atuava pelo Penafiel, também faleceu.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o carro em que os dois estavam saiu da pista e pegou fogo no quilômetro 65 da rodovia A-52, perto de Palacios de Sanabria. Testemunhas acionaram os serviços de emergência, mas o incêndio se espalhou rapidamente, atingindo inclusive a vegetação ao redor. Os bombeiros conseguiram conter as chamas, mas os dois ocupantes já estavam sem vida.

A informação foi confirmada pelas autoridades locais e divulgada nas redes sociais pela Diputación Provincial de Zamora.

Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Diogo Jota havia se casado recentemente, no dia 22 de junho, segundo revelou sua esposa em uma publicação no Instagram.

Natural da cidade de Massarelos, no norte de Portugal, Jota começou a carreira no Paços de Ferreira. Foi contratado pelo Atlético de Madrid, emprestado ao Porto e, depois, ao Wolverhampton, da Inglaterra, onde acabou sendo comprado por 14 milhões de euros. Em 2020, foi transferido para o Liverpool por cerca de 45 milhões de euros. Pela equipe inglesa, disputou 182 partidas e marcou 62 gols.

Quem era o irmão de Diogo Jota que também morreu no acidente

André Filipe Teixeira da Silva, de 25 anos, foi a outra vítima fatal do acidente de carro que também tirou a vida de Diogo Jota.

“Ele trazia uma dinâmica diferente para o nosso jogo. Muita velocidade… Mas, mais do que o jogador, é preciso falar da pessoa. Um rapaz muito bem-educado. Acabou de se formar em Gestão pela universidade. Nunca largou os estudos, conciliava com o trabalho. Escolheu esse curso porque tinha criado uma empresa com o irmão. O futebol, nesse momento, tem pouca importância. O essencial é dar apoio à família, que deve estar devastada”, lamentou Hélder Cristóvão em entrevista à SportTV+.

André jogava no Penafiel e participou de 32 partidas na temporada atual, marcando dois gols e contribuindo com duas assistências em todas as competições.

Diogo Jota postou vídeo do casamento nas redes horas antes de morrer A tragédia com o jogador do Liverpool e da seleção portuguesa aconteceu 11 dias após ele se casar. No dia anterior ao acidente, Jota publicou um vídeo com imagens da cerimônia Notícias ao Minuto | 06:12 - 03/07/2025