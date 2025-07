Quem era André Silva, o irmão de Diogo Jota que também morreu no acidente

© Getty Images

André Filipe Teixeira da Silva, de 25 anos, foi a outra vítima fatal do acidente de carro que também tirou a vida de Diogo Jota. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 3 de julho, na província espanhola de Zamora, após o veículo sair da pista na altura do quilômetro 65 da rodovia A52.

“Ele trazia uma dinâmica diferente para o nosso jogo. Muita velocidade… Mas, mais do que o jogador, é preciso falar da pessoa. Um rapaz muito bem-educado. Acabou de se formar em Gestão pela universidade. Nunca largou os estudos, conciliava com o trabalho. Escolheu esse curso porque tinha criado uma empresa com o irmão. O futebol, nesse momento, tem pouca importância. O essencial é dar apoio à família, que deve estar devastada”, lamentou Hélder Cristóvão em entrevista à SportTV+.

André jogava no Penafiel e participou de 32 partidas na temporada atual, marcando dois gols e contribuindo com duas assistências em todas as competições.

Casamento de Diogo

A morte de Diogo Jota pegou todos de surpresa. O atacante português do Liverpool e da seleção de Portugal faleceu na madrugada desta quinta-feira, 3 de julho, após um acidente de carro na região de Zamora, na Espanha

A tragédia aconteceu poucos dias depois de um dos momentos mais marcantes da vida do jogador: seu casamento com Rute Cardoso, celebrado no último dia 22 de junho. A última publicação feita por Diogo Jota em seu perfil no Instagram foi justamente sobre esse dia especial.

Horas antes do acidente, Jota compartilhou um vídeo com cenas do casamento e escreveu: “Um dia que nunca vamos esquecer.” Nos comentários, seguidores, amigos e personalidades como Pedro Ribeiro e Paulo Batista parabenizaram o casal. Agora, a mesma postagem tem recebido uma onda de mensagens emocionadas e homenagens ao jogador.

Diogo Jota postou vídeo do casamento nas redes horas antes de morrer A tragédia com o jogador do Liverpool e da seleção portuguesa aconteceu 11 dias após ele se casar. No dia anterior ao acidente, Jota publicou um vídeo com imagens da cerimônia Notícias ao Minuto | 06:12 - 03/07/2025

[Notícia em atualização]