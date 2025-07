447 jogos e 150 gols em 11 anos: o percurso de Diogo Jota

© Getty Images

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 3 de julho, após sofrer um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. O veículo se acidentou na altura do quilômetro 65 da rodovia A52 e pegou fogo após o que pode ter sido o estouro de um dos pneus. Jota não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Jogador do Liverpool desde a temporada 2020/2021, Diogo Jota se destacou especialmente no segundo ano de clube, sob o comando de Jürgen Klopp, quando marcou 21 gols em 55 partidas. No time inglês, formou parte do trio de ataque ao lado de Mohamed Salah e, em outros momentos, com Roberto Firmino e Sadio Mané. Pelo Liverpool, conquistou a Premier League, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa.

Natural de Massarelos, no norte de Portugal, Diogo Jota iniciou a carreira no Gondomar e no Paços de Ferreira. Posteriormente foi contratado pelo Atlético de Madrid, mas acabou emprestado ao Porto por uma temporada e depois ao Wolverhampton, clube pelo qual atuou por três temporadas antes de ser comprado pelo Liverpool.

Pela seleção portuguesa, disputou 49 partidas, marcou 14 gols e participou da conquista de duas edições da Liga das Nações. Embora nem sempre fosse titular, era considerado peça importante no elenco.

O acidente também tirou a vida do irmão mais novo de Jota, André Filipe Teixeira da Silva, de 25 anos, que era jogador do Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa. Segundo informações da imprensa local, o veículo se incendiou após sair da pista, e os dois irmãos morreram carbonizados.

Casamento de Diogo

A tragédia aconteceu poucos dias depois de um dos momentos mais marcantes da vida do jogador: seu casamento com Rute Cardoso, celebrado no último dia 22 de junho. A última publicação feita por Diogo Jota em seu perfil no Instagram foi justamente sobre esse dia especial.

Horas antes do acidente, Jota compartilhou um vídeo com cenas do casamento e escreveu: “Um dia que nunca vamos esquecer.”

Juntos há mais de uma década e pais de três filhos, Diogo e Rute celebraram a união em uma cerimônia íntima, que foi destacada também nas redes sociais dela. “22 de junho de 2025. Sim, para sempre”, escreveu Rute em um post com fotos do casamento.

Quem era o irmão de Diogo Jota que também morreu no acidente

André Filipe Teixeira da Silva, de 25 anos, foi a outra vítima fatal do acidente de carro que também tirou a vida de Diogo Jota. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 3 de julho, na província espanhola de Zamora, após o veículo sair da pista na altura do quilômetro 65 da rodovia A52.

“Ele trazia uma dinâmica diferente para o nosso jogo. Muita velocidade… Mas, mais do que o jogador, é preciso falar da pessoa. Um rapaz muito bem-educado. Acabou de se formar em Gestão pela universidade. Nunca largou os estudos, conciliava com o trabalho. Escolheu esse curso porque tinha criado uma empresa com o irmão. O futebol, nesse momento, tem pouca importância. O essencial é dar apoio à família, que deve estar devastada”, lamentou Hélder Cristóvão em entrevista à SportTV+.

André jogava no Penafiel e participou de 32 partidas na temporada atual, marcando dois gols e contribuindo com duas assistências em todas as competições.

