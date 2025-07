Copa de Clubes chega às quartas com 3,1 gols por jogo e brasileiros em destaque

© Getty

(FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de Clubes encerrou a disputa das oitavas de final na terça-feira (2) com a classificação do Borussia Dortmund à próxima fase, após vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey. O confronto deixou o torneio, em andamento nos Estados Unidos, com uma considerável média de 3,1 gols por partida.

Ao todo, foram 173 gols em 56 jogos disputados entre a primeira fase e a abertura do mata-mata. Nas oitavas, cinco confrontos tiveram três gols ou mais, com destaque para as vitórias do Bayern de Munique sobre o Flamengo (4 a 2), do Chelsea contra o Benfica (4 a 1) e do Al Hilal sobre o Manchester City (4 a 3).

Considerando apenas a fase de grupos, foram 144 bolas na rede em 48 jogos. Para efeito de comparação, a marca supera todas as edições da Copa do Mundo de seleções desde 1998, quando o torneio passou a contar com 32 equipes divididas em oito grupos -formato adotado agora para o Mundial de Clubes.

A Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, foi a que teve mais gols na primeira fase, com 136, média de 2,8 por jogo. Na edição mais recente, em 2022, no Qatar, foram 120 gols na primeira fase, com média de 2,5 por partida nos primeiros 48 jogos.

Os ataques de Bayern de Munique e Manchester City são os principais responsáveis por elevar a média nos Estados Unidos. Cada equipe marcou 16 gols em quatro jogos. A formação inglesa, no entanto, acabou se despedindo do torneio nas oitavas, surpreendida pelo Al Hilal.

Também é necessário observar que o time alemão ostenta o melhor ataque da competição impulsionado por sua vitória por 10 a 0 na primeira rodada, contra o Auckland City, uma equipe amadora da Nova Zelândia.

Apesar de seu amadorismo, o clube neozelandês conseguiu empatar com o Boca Juniors na última rodada da fase de grupos, por 1 a 1. Com o resultado, todas as 32 equipes que disputaram a competição marcaram ao menos um gol.

Isso também aconteceu nas últimas três Copas do Mundo de seleções (2022, 2018 e 2014). As últimas equipes que passaram em branco no torneio foram Argélia e Honduras, em 2010.

No cenário de clubes, os jogadores brasileiros exercem papel importante para manter a boa média de gols. Nenhum país tem mais atletas que balançaram as redes nos Estados Unidos do que o Brasil.

Até o momento, foram 24 gols com a assinatura brasileira, anotados por 19 jogadores diferentes, dos quais oito seguem vivos na competição: Marcos Leonardo e Malcom (Al Hilal), Paulinho e Mauricio (Palmeiras), Keno, Nonato e Hércules (Fluminense) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Com seus três gols -dois deles na vitória sobre o City-, Marcos Leonardo é o brasileiro com mais bolas na rede até agora. Ele está na briga pela artilharia da competição e só precisa de mais um gol para empatar com Di María. Eliminado com o Benfica, o argentino agora só pode torcer.

A Argentina é a segunda nação com mais gols no Mundial, com 22, anotados por 16 jogadores.

Apesar do destaque de seus atletas, os atuais campeões do mundo entre seleções não tiveram nenhum clube representante no mata-mata da Copa de Clubes. Com campanhas fracas, Boca Juniors e River Plate caíram logo na primeira fase.

O Boca se despediu sem nenhuma vitória, com uma derrota e dois empates. O River venceu apenas um duelo, contra o Urawa Red Diamonds, do Japão.

O destaque sul-americano da competição ficou por conta da participação dos brasileiros. Os quatro clubes do país que foram aos Estados Unidos avançaram às oitavas de final. Dois deles, Palmeiras e Fluminense, continuam vivos, o que faz do Brasil o país com mais representantes na sequência do mata-mata, ao lado da Alemanha, que avançou com Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

A classificação da equipe aurinegra assegurou a presença de ao menos um europeu na final do Mundial. O time alemão vai enfrentar o Real Madrid. O vencedor desse confronto vai encarar quem passar do duelo entre Bayern e PSG.

É possível haver uma decisão exclusivamente europeia. Para isso, o Chelsea precisará vencer o Palmeiras nas quartas de final e depois superar o vencedor de Fluminense x Al Hilal.

Com cinco representantes, a Europa domina as quartas de final, que ainda contam com duas equipes da América do Sul e uma da Ásia.

A vitória do Al Hilal sobre o Manchester City, de virada, por 4 a 3, ajudou a reforçar a ambição da Fifa (Federação Internacional de Futebol) de fazer da competição o torneio global de clubes mais inclusivo da história.

A missão do time saudita, porém, é quebrar uma escrita ainda mais difícil: até hoje, nenhuma equipe fora da Europa e da América do Sul venceu um Mundial em qualquer um de seus diferentes formatos.

