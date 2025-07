Liverpool lamenta morte de Diogo Jota e pede respeito à família

© X/Tottenham

O Liverpool se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira (3) após a trágica morte de Diogo Jota, atacante português de 28 anos que faleceu durante a madrugada em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. Segundo as autoridades locais, o veículo se despistou no quilômetro 65 da A52, no sentido Benavente, após um dos pneus ter estourado.

Em nota, o clube da Premier League declarou estar "desolado com o trágico falecimento de Diogo Jota" e informou que não fará mais comentários no momento. O Liverpool também pediu que a privacidade da família, amigos, colegas de equipe e funcionários tanto de Diogo quanto do irmão André seja respeitada.

Durante as cinco temporadas em que defendeu o Liverpool, Jota marcou 65 gols e participou de 182 partidas, sendo peça importante do elenco em conquistas nacionais e internacionais.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Liverpool Football Club está desolado com o trágico falecimento de Diogo Jota. O clube foi informado de que o jogador de 28 anos faleceu na sequência de um acidente de viação em Espanha, juntamente com o seu irmão, André.

O Liverpool FC não vai fazer mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos, colegas de equipe e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável.

Continuaremos a dar-lhes todo o nosso apoio.”

