Veja como ficou o carro de Diogo Jota após acidente; vídeo

© Reprodução / X

Um vídeo gravado na região do quilômetro 65 da rodovia A-52, na província de Zamora, na Espanha, mostra os destroços do carro onde estavam o jogador português Diogo Jota e o irmão dele, André Silva. As imagens revelam que o veículo ficou completamente destruído. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (3), na região de Sanabria, e resultou na morte dos dois ocupantes.

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornal espanhol Marca e confirmadas depois pela Guarda Civil, o carro saiu da estrada durante uma ultrapassagem, quando um dos pneus estourou. “Um veículo saiu da pista pela calçada pela esquerda. A investigação aponta para um acidente de trânsito devido ao estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro se incendiou, e ambos os ocupantes morreram”, informou a Guarda Civil em nota oficial.

Diogo Jota postou vídeo do casamento nas redes horas antes de morrer A tragédia com o jogador do Liverpool e da seleção portuguesa aconteceu 11 dias após ele se casar. No dia anterior ao acidente, Jota publicou um vídeo com imagens da cerimônia Notícias ao Minuto | 06:12 - 03/07/2025

As autoridades confirmaram que Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 26, morreram ainda no local. Exames periciais continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do acidente. Partes do veículo foram encontradas espalhadas pela pista, segundo os registros em vídeo e relatos de testemunhas.

Diogo Jota, atacante do Liverpool, morre em acidente na Espanha O jogador português de 28 anos e o irmão André morreram na madrugada desta quinta após o carro em que estavam pegar fogo em uma rodovia na região de Zamora. Diogo havia se casado há menos de duas semanas e era destaque do Liverpool desde 2020 Notícias ao Minuto | 05:52 - 03/07/2025

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou as mortes. “A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e André Silva, esta manhã, na Espanha", disse o presidente Pedro Proença. A entidade pediu à Uefa um minuto de silêncio antes do jogo entre Portugal e Espanha, pelo Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

Quem era André Silva, o irmão de Diogo Jota que também morreu no acidente O jogador do Penafiel, de 25 anos, perdeu a vida ao lado do irmão Diogo Jota após o carro em que estavam sair da pista e pegar fogo. Além da carreira no futebol, André havia acabado de se formar em Gestão e criado uma empresa com o irmão Notícias ao Minuto | 06:28 - 03/07/2025

Diogo Jota atuava pelo Liverpool desde 2020, após passagens por Paços de Ferreira, Porto e Wolverhampton. Pela seleção portuguesa, disputou 49 partidas e recentemente venceu a Liga das Nações ao lado de Cristiano Ronaldo. Ele havia se casado em junho e era pai de três filhos.