Hugo Calderano é barrado de entrar nos EUA por ter visitado Cuba em 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Calderano não poderá disputar o WTT Grand Smash em Las Vegas, nos Estados Unidos, porque foi impedimento de entrar no país norte-americano. A competição começa nesta quinta-feira (3) e não terá o brasileiro.

Terceiro colocado no ranking mundial do tênis de mesa, Hugo Calderano foi impedido de entrar nos Estados Unidos para disputar o WTT Grand Smash, em Las Vegas, porque foi a Cuba em 2023.

O brasileiro possui cidadania portuguesa e, com isso, ele só precisaria informar a própria entrada nos EUA pelo Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês), já que os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.

Calderano efetuou a solicitação, mas não obteve resposta rápida. Quando foi entender o ocorrido com as autoridades americanas, o brasileiro foi informado que estava inelegível para a dispensa do visto porque foi a Cuba em 2023.

A viagem a Cuba aconteceu justamente para a disputa do Campeonato Pan-Americano e da qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, eventos organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

VISTO EMERGENCIAL

Ao receber a notícia, Hugo tentou o pedido de visto emergencial com apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos e Comitê Olímpico dos EUA. O agendamento da entrevista chegou a ser aprovado, mas não havia disponibilidade para uma entrevista consular em tempo hábil para o início da competição em Las Vegas.

"Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos", disse o atleta.

