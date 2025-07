Conheça Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, técnico do Fluminense

© Reprodução / Redes Sociais

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se o treinador Renato Gaúcho, 62, é bastante popular nas redes, pode-se dizer que parte de seu sucesso com os millenials que nem o viram jogar se deve à influência de sua única filha, Carol Portaluppi, 31. Ela costuma publicar vídeos divertidos com reações do pai em momentos inusitados. O mais recente deles foi feito por ela durante uma cervejada do atual treinador do Fluminense num bar.

"Oi, meu amorzinho. Está feliz em me ver?", pergunta ela ao aparecer de surpresa e apertar com força as bochechas dele. "Vai parar ou vai continuar?", indaga o treinador, já meio irritado, mas ao mesmo tempo carinhoso.

Há três semanas, a influenciadora com quase 2 milhões de seguidores no Instagram gravou uma pegadinha com o pai na qual dizia estar grávida. Foi mais uma brincadeira de Carol, que logo viralizou.

"E quem é o pai? Não brinca comigo! Não tenho mais idade para isso. Fala direito antes que eu me irrite", diz ele. Carol não consegue segurar o riso e o abraça. "Sai daqui, teu pai não tem mais idade para essas brincadeiras, não". O conteúdo caiu na web e divertiu seguidores.

É dessa forma que Carol Portaluppi lida com Renato, de quem se diz fã número 1. A relação de ambos sempre foi muito próxima, de amizade. Não raro, jogam futevôlei juntos na praia de Ipanema, às vezes na Barra da Tijuca.

Renato, homem que se gaba de seu currículo conquistador, é um paradoxo em relação à liberdade amorosa e sexual da filha, de quem admite sentir ciúmes. Ela parece levar tudo numa boa. Em entrevista ao GShow, a influenciadora já disse que até quando está namorando, não se sente à vontade em beijar (e ser beijada) perto do pai.

Ela afirma ainda que o pai não tem pressa em ser avô. Quer ter netos apenas quando Carol tiver mais de 40 anos. Ela já deixou claro que quer ter ao menos dois filhos e adotar mais um bebê.

Atualmente, Carol está com Renato nos Estados Unidos durante os jogos da Copa do Mundo de Clubes. Nesta semana, por meio das redes sociais, pediu a ajuda dos fãs para tentar convencer Renato a deixá-la ficar mais tempo no país após classificação do time carioca às quartas de final da competição da Fifa. Ela se considera "pé quente".

A influenciadora carioca é torcedora fanática do Grêmio, mas veste literalmente a camisa do time que o pai treina. Foi assim também com o Flamengo, por onde ele passou em 2021.

Geminiana, Carol nasceu no dia 21 de maio de 1994, fruto de um breve relacionamento entre o então jogador de futebol e a jornalista e apresentadora de telejornais nos anos 1990 Carla Cavalcanti. Quando Carla ficou grávida, Renato jogava no Flamengo e ainda era casado com Maristela Bavaresco. A gestação ganhou os holofotes na época.

Vaidosa, Carol já sofreu alguns transtornos relacionados à beleza estética, dentre eles o distúrbio de imagem. A influenciadora revelou no ano passado desenvolveu um quadro de bulimia nervosa.

Ela contou que o gatilho veio aos 15 anos, quando foi fazer um ensaio fotográfico. Naquele dia, o dono da agência disse que a jovem era bonita, mas tinha um rosto "muito redondo" e precisava emagrecer. Desde então, ela tenta conciliar a busca pelo físico ideal à luta contra a ditadura da beleza.

Anos depois, sua desenvoltura rendeu seu primeiro emprego na mídia. Aos 18 anos, se tornou repórter do humorístico Pânico. Porém, após três meses, viu-se insatisfeita com os rumos que a carreira estava tomando e saiu do programa com o intuito de cursar comunicação social. Ela se formou na PUC-Rio.

Pelas redes sociais, Carol, adepta de esportes como musculação, altinha nas areias da praia do Rio e futevôlei, costuma publicar fotos e vídeos de sua vida fitness, dos treinos, das festas das quais participa e das viagens que faz pelo mundo. Mas, claro, sempre há espaço para mais alguma pegadinha com o pai.

