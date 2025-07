Despedida? Abraço de Cristiano Ronaldo em Diogo Jota repercute nas redes

© Reprodução

A final da Liga das Nações, disputada entre Portugal e Espanha, foi a última partida da carreira de Diogo Jota, morto nesta quinta-feira (3) em um acidente de carro junto com o irmão. O atacante de 28 anos entrou em campo no segundo tempo da prorrogação e participou da decisão vencida por Portugal nos pênaltis.

Antes de entrar no lugar de Pedro Neto, Jota recebeu um abraço de Cristiano Ronaldo. O gesto foi registrado pelas câmeras e repercutiu nas redes sociais como uma despedida simbólica do jogador, que conquistou o título ao lado da seleção portuguesa.

A partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, Portugal venceu a Espanha e ficou com o troféu. Foi o último jogo de Diogo Jota com a camisa da seleção e de sua carreira profissional.

Cristiano Ronaldo & Diogo Jota 🥹



pic.twitter.com/wXZ5Tg8aCy — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) July 3, 2025