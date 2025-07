Sinner cede apenas cinco games e vai rápido à 3ª fase em Wimbledon

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jannik Sinner e Aleksandar Vukic (#93 do mundo) já haviam duelado duas vezes antes, e o italiano venceu ambos encontros com facilidade. Não foi diferente nesta quinta-feira (03), na segunda rodada do torneio de Wimbledon. O número 1 do mundo foi dominante do começo ao fim, fez 6/1, 6/1 e 6/3, em 1h40min, e garantiu sem problemas seu lugar na terceira rodada do slam da grama.

É o quarto ano seguido que Sinner alcança terceira fase de Wimbledon, que segue como único slam em que o italiano de 23 anos não alcançou a final. Seus melhores resultados são uma semifinal em 2023, quando foi superado por Novak Djokovic. Este ano, Sinner é o segundo mais cotado ao título, ficando atrás apenas de Carlos Alcaraz nas cotações das casas de apostas.

O próximo adversário do líder do ranking será o espanhol Pedro Martínez (#52), que vem de vitória sobre o argentino Mariano Navone (#91) por 7/5, 7/5 e 7/ 6 .

COMO FOI O JOGO

Sinner teve apenas um susto: um break point salvo no terceiro game. Depois disso, impôs seu jogo agressivo e seus ótimos saques, dando poucas chances a Vukic. Depois de confirmar o serviço no segundo game, o australiano só voltou a mexer no placar quando o número 1 do mundo já vencia por 6/1 e 2/0. E o terceiro game foi o único de Vukic no segundo set. Sinner seguiu massacrante até fechar a segunda parcial também por 6/1.

Vukic teve seu melhor momento no terceiro set e, em um momento ruim de Sinner, conquistou dois break points, mas o italiano se salvou. O australiano conseguiu manter o jogo parelho até o oitavo game, mas o número 1 do mundo seguia explorando o frágil backhand do rival, e foi assim que Sinner conseguiu a quebra que lhe faltava.

Foi aí que a partida ganhou em emoção. Vukic salvou cinco match point, conquistou um break point e subiu à rede com uma ótima paralela de esquerda, mas Sinner fez uma passada espetacular na cruzada e manteve o game vivo. Dois aces depois, fechou a partida.

