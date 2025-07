Estrela do Chelsea vira dúvida contra Palmeiras após morte de Diogo Jota

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Destaque do Chelsea neste Mundial de Clubes, Pedro Neto é dúvida para a partida decisiva contra o Palmeiras, válida pelas quartas de final do torneio. O embate ocorre nesta sexta (4), às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

A morte de Diogo Jota abalou Pedro Neto. O tema foi abordado na entrevista coletiva desta quinta pelo técnico Enzo Maresca.

Português, Pedro Neto era bastante próximo ao atacante do Liverpool. Ele foi liberado pelo Chelsea para comparecer ao velório do amigo, que morreu aos 28 anos em um acidente de carro na Espanha.

Os dois foram parceiros de seleção portuguesa -o atleta do time inglês, inclusive, deu lugar ao colega na final da última Liga das Nações, já na prorrogação de Espanha x Portugal. Eles também dividiram os vestiários entre 2019 e 2020, quando atuavam pelo Wolverhampton.

Pedro Neto jogou três dos quatro jogos do Chelsea neste Mundial e balançou as redes em todos eles. Ele só não entrou em campo contra o Espérance, pela última rodada da fase de grupos.

E OS PORTUGUESES DO AL-HILAL?

Cancelo e Rúben Neves, do Al-Hilal, estão confirmados para encarar o Fluminense. O duelo também ocorre amanhã, mas a partir das 16h (de Brasília).

Os dois também são portugueses e mantinham contato próximo com Diogo Jota. A dupla, no entanto, está garantida para a outra partida das quartas de final do dia.