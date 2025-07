Vídeo mostra último abraço de Cristiano Ronaldo em Diogo Jota em campo

© X/iMzMzi

Desde que foi divulgada a trágica morte de Diogo Jota e de seu irmão André, na madrugada desta quinta-feira (3), começou a circular nas redes sociais um vídeo comovente que mostra um momento de carinho entre o atacante e Cristiano Ronaldo, durante a final da Liga das Nações contra a Espanha — partida vencida por Portugal no último dia 8 de junho.

Nas imagens, gravadas já na prorrogação do jogo, Cristiano Ronaldo se aproxima de Jota para uma breve conversa antes da substituição. O atacante entrou em campo aos 106 minutos, no lugar de Pedro Neto, e foi recebido com um abraço forte e um beijo no rosto por CR7 — um gesto afetuoso que acabou se tornando a última aparição de Jota com a camisa da seleção portuguesa.

O vídeo vem sendo amplamente compartilhado como uma homenagem ao jogador, que morreu aos 28 anos em um acidente de carro na Espanha.

O acidente

Um trágico acidente de carro no norte da Espanha vitimou na madrugada desta quinta-feira (3) o atacante Diogo Jota, de 28 anos - titular da seleção portuguesa e jogador do Liverpool - e seu irmão André Silva, de 25, atleta Penafiel (segunda divisão portuguesa). O desastre ocorreu na rodovia federal da Espanha (A-52), próximo à cidade de Zamorra. Segundo informações preliminares da polícia (Guarda Civil da Espanha) ), há evidências de que o jogador perdeu o controle do veículo (um modelo Lamborghini) devido ao estouro de um pneu, no momento em que fazia uma ultrapassagem

Confira o vídeo: