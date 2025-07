Luto em Anfield: Liverpool presta tributo a Diogo Jota com memorial; veja

© Getty Images

A morte trágica de Diogo Jota, confirmada nesta quinta-feira, abalou o mundo do futebol. Ao longo do dia, diversas homenagens e manifestações de luto foram feitas, mas uma, em especial, chamou a atenção: o memorial montado na entrada de Anfield, estádio do Liverpool, onde o atacante português atuava.

O local foi tomado por camisas, flores, cartazes, cachecóis e fotografias do jogador, que vestia a camisa 20 dos Reds.

Liverpool e a camisa 20

O Liverpool confirmou, através de um comunicado oficial, que vai imortalizar o número 20 de Diogo Jota, como forma de homenagear o português que, junto com o irmão André Silva, morreu de forma trágica em um acidente de carro, na madrugada de quinta-feira, na Espanha.



"O número 20 será imortalizado, com razão, pela sua contribuição para a conquista do título de campeão do Liverpool em 2024-25 – o 20º do clube – assim como o seu chute característico, em frente ao Kop, para selar a vitória no clássico de Merseyside em abril, um último gol comovente da sua vida", pode-se ler na nota emitida pelos Reds no site oficial.

"Mais alegrias e momentos especiais vieram no mês passado, com a conquista da Liga das Nações por Portugal – Jota representou seu país 49 vezes e fez 14 dos 150 gols que marcou pela seleção principal. No dia 22 de junho, Jota celebrou o casamento com sua esposa Rute, com quem tem três filhos. 'O nome dele é Diogo', dizia o refrão do canto da torcida. E nós nunca o esqueceremos", finaliza o comunicado.



Vale lembrar que Diogo Jota estava a caminho da Inglaterra, mas foi aconselhado a viajar de carro (e depois de balsa), em vez de avião, por motivos de saúde, segundo informou a imprensa esportiva nacional.

Devido à mais recente cirurgia no pulmão à qual foi submetido, já após a conquista de Portugal na Liga das Nações, o ex-atacante do Liverpool recebeu recomendação médica para não viajar de avião, a fim de evitar a pressão da cabine. O plano era chegar a Santander, na Espanha, e de lá seguir de barco para Portsmouth, em uma viagem de cerca de 30 horas.

O acidente fatal aconteceu na rodovia A-52, na região de Zamora, a cerca de 350 quilômetros do destino, após o estouro de um pneu durante uma ultrapassagem, o que causou o capotamento e, em seguida, um incêndio.

Diogo Jota representava atualmente o Liverpool, onde jogava desde a temporada 2020/21, tendo disputado 182 jogos pelos Reds e marcado 62 gols. Em Portugal, o jogador nascido no Minho começou a carreira no Paços de Ferreira antes de ser transferido para o Atlético de Madrid, clube que o emprestou ao FC Porto por uma temporada. Depois, foi emprestado para o Wolverhampton, então na Championship, e acabou sendo contratado em definitivo por cerca de 14 milhões de euros.

Após duas temporadas no Wolverhampton, Jota foi contratado pelo Liverpool por cerca de 45 milhões de euros, clube que defendeu por cinco temporadas (com destaque para a conquista da mais recente Premier League) e onde se preparava para iniciar sua sexta temporada. Tudo isso aconteceu depois de um mês marcante para o atacante de 28 anos, no qual conquistou sua segunda Liga das Nações com Portugal e se casou, no último dia 22 de junho. Ele deixa três filhos.