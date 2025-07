Familia e amigos de Diogo Jota começam a chegar ao velório; veja

© Reprodução- Record

Os corpos do atacante Diogo Jota, do Liverpool e da seleção portuguesa, e de seu irmão, André Silva, jogador do Penafiel, começaram a ser velados na manhã desta sexta-feira (4) em Gondomar, na região metropolitana do Porto, em Portugal. Imagens divulgadas pelo portal esportivo Record mostram a chegada emocionada da mãe e do avô paterno dos atletas à Capela da Ressurreição, onde familiares, amigos e fãs prestam as últimas homenagens.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro Luís Montenegro devem comparecer para manifestar solidariedade à família. O sepultamento está marcado para as 10h de sábado (5), no horário local.

No fim da tarde desta quinta-feira, os corpos foram liberados em Puebla de Sanabria, na Espanha, região onde ocorreu o acidente. Em seguida, foram transportados por cerca de 250 quilômetros até Gondomar.

A tragédia aconteceu na madrugada de quinta-feira (3), por volta de 0h30, no quilômetro 65 da rodovia A-52, próximo à cidade de Cernadilla, na província de Zamora. Os irmãos estavam em uma Lamborghini quando o veículo saiu da pista e pegou fogo. A principal hipótese investigada pela Guarda Civil espanhola é de que um dos pneus tenha estourado, provocando a perda de controle do carro.

A chegada dos caixões à capela foi marcada por forte comoção e aplausos do público presente. Um esquema especial de segurança foi montado no local para garantir o controle do velório, que deve receber diversas autoridades e personalidades do futebol.

O funeral será realizado na manhã deste sábado, 5 de julho, com início às 10h00, na Igreja Matriz de Gondomar.

