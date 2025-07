"Desfrute da vida, pode acabar a qualquer momento", diz Pogba

© Getty Images

Paul Pogba demonstrou grande comoção com a morte de Diogo Jota durante sua apresentação como novo reforço do AS Monaco, nesta quinta-feira. O meio-campista francês, que retorna ao futebol após cumprir uma longa suspensão por doping, falou sobre o impacto da tragédia e refletiu sobre a brevidade da vida.

“É um alerta para todos. Acho que nenhum jogador ou ser humano sabe se estará vivo amanhã. Por isso, se podemos, devemos aproveitar a vida, os momentos com a família, com as pessoas que amamos — até mesmo com aquelas que nos machucaram”, afirmou Pogba.

Ele continuou: “Hoje de manhã isso me fez pensar: ‘Perdoe. Talvez amanhã você não esteja mais aqui com essas pessoas, ou talvez elas não estejam mais’. Precisamos valorizar o tempo que temos, porque tudo pode acabar a qualquer momento.”





Paul Pogba bouleversé par la mort de Diogo Jota#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/hMrgTwizrb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2025

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, morreram na madrugada de quinta-feira em um acidente de carro em Zamora, na Espanha. Os corpos foram levados para Gondomar, em Portugal, na noite do mesmo dia, após passarem por exames no Instituto de Medicina Legal de Zamora.

As cerimônias fúnebres começam nesta sexta-feira, com o velório marcado para as 16h. O sepultamento está previsto para sábado, às 10h.

Comoção mundial

A morte de Jota e André Silva gerou comoção em todo o mundo esportivo. Companheiros de equipe, colegas de seleção, adversários e até atletas de outras modalidades prestaram homenagens, todos abalados com a perda precoce de alguém considerado exemplo dentro e fora de campo.

Jürgen Klopp, ex-treinador de Jota no Liverpool, se mostrou profundamente abalado com a morte de “um grande amigo”. Cristiano Ronaldo, que celebrou recentemente um título ao lado de Jota na seleção, disse que “não faz sentido” perder alguém tão jovem.

No Liverpool, o clima também é de luto. O lateral Andy Robertson afirmou ter perdido “um dos melhores amigos”, enquanto o capitão Virgil van Dijk garantiu que o time estará ao lado da família do atacante.

Bruno Fernandes também se manifestou: “Perdi um amigo, colega e companheiro de tantas batalhas. É difícil aceitar que alguém vá embora tão cedo. Que você e seu irmão encontrem a paz para cuidar de quem ficou.”

Pepe, veterano da seleção portuguesa, lamentou “uma perda prematura e dolorosa” de um companheiro com quem dividiu vestiário diversas vezes.

Torcedores do Liverpool também prestaram tributos emocionantes. Em Anfield, foi montado um mural em homenagem ao jogador. Um depoimento comovente viralizou nas redes sociais:

“Senti que algo morreu dentro de mim. Fiquei devastado. Ele não era uma superestrela como Cristiano Ronaldo, mas sempre trabalhou duro, nunca reclamou, mesmo quando estava lesionado ou fora do time. Sempre honrou o escudo. Por isso eu o amo. Era um jogador sem polêmicas e vamos sentir muita falta dele. Meus sentimentos à família, à esposa e aos filhos”, disse um torcedor, visivelmente emocionado.