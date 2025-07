Flamengo confirma rescisão com Gerson e R$ 160 milhões na conta

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo confirmou nesta sexta-feira (4) a rescisão contratual com o meia Gerson. O clube recebeu os R$ 160 milhões de multa pagos pelo Zenit, da Rússia.

O Flamengo fez questão de ressaltar que foi uma "rescisão unilateral" e um "pedido de demissão" por parte do jogador.

Gerson, então, teve como jogo de despedida nesta segunda passagem pelo Flamengo a derrota para o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes.

O jogador deixa o clube mesmo na condição de capitão e tendo sido convocado com frequência à seleção brasileira.

O próximo jogo do Flamengo será no dia 12 de julho, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Gerson defendeu o Flamengo pela primeira vez em 2019, foi campeão da Libertadores e saiu em 2021. Voltou em 2023 e agora busca outros voos na carreira.

A NOTA DO FLAMENGO

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira (04/07/25), após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor, de 25 milhões de euros, foi depositado pelo FC Zenit São Petersburgo, da Rússia.

O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, na qual conquistou diversos títulos, honrou o manto Rubro-Negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira".