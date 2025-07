Gabigol é absolvido em caso de suspeita de tentativa de fraude de exame antidoping

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Cruzeiro teve o recurso aceito e foi absolvido nesta sexta-feira (4) pela CAS (Corte Arbitral do Esporte) no caso de suspeita de tentativa de fraude de exame antidoping quando ainda era atleta do Flamengo.

"A justiça foi feita. Mas a ferida fica", publicou o jogador em suas redes sociais. "Saio desse processo de cabeça erguida, mas com a certeza de que jamais esquecerei quem caminhou comigo"

O jogador havia sido considerado culpado em julgamento do BADT (Tribunal Antidoping Brasileiro) por supostamente ter tentado impedir a realização de exame-surpresa pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) no centro de treinamento do clube da Gávea, em 8 de abril de 2023. Ele também teria atrasado a coleta de sangue e de urina pela autoridade de controle de dopagem.

O jogador recebeu suspensão de dois anos, mas vinha atuando com base em um efeito suspensivo, vigente até a apreciação do recurso.

"O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) aceitou o recurso de Gabriel Barbosa Almeida (comumente conhecido como Gabigol) contra a União Federal do Brasil (União) e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) referente a uma possível violação das regras antidoping. A suspensão de 24 meses imposta ao Sr. Barbosa foi anulada", diz a corte em comunicado.

Uma audiência presencial foi realizada no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de abril de 2025, em que foram analisadas as ações atribuídas ao atleta, "que consistiram em não se apresentar à estação de controle de dopagem após a notificação, a falta de escolta e uma atitude desrespeitosa em relação aos Oficiais de Controle de Dopagem (DCOs)."

Conforme o CAS, "embora o comportamento do sr. Barbosa tenha sido completamente não cooperativo, não pode ser considerado como 'adulteração' sob o Código Mundial Antidoping (WADC) e não atinge o limite de uma possível violação da regra antidoping".

O atacante afirmou que "foram quase dois anos dos mais difíceis da minha vida, quando fui acusado injustamente, apontado por algo que nunca fiz. Nenhuma substância proibida foi encontrada, mas ainda assim quiseram me punir por uma suposta 'atitude'. Vi meu caráter ser questionado, minha palavra ser desacreditada, minha família sofrer, meus fãs divididos."

Ele disse ainda que carregou o peso "de ser visto como culpado antes mesmo de ser julgado. Vivi a dor de ver potenciais novos caminhos se fecharem e jovens que se inspiram em mim confundidos sobre quem eu realmente sou."

"O CAS hoje reconheceu o óbvio: que não houve fraude, que não houve adulteração. Que justiça para a justiça não é perseguição. Espero que meu caso sirva de reflexão para que nunca mais um atleta, ou qualquer pessoa, passe pelo que eu e minha família passamos."

"O Cruzeiro tomou ciência da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), que absolveu o atleta Gabriel da acusação de fraude em exame antidoping. Com isso, o atacante está totalmente liberado para dar sequência em sua trajetória como atleta profissional", disse o clube em nota nas redes sociais.