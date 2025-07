Fluminense elimina Al Hilal e avança à semifinal Mundial de Clubes

© Getty Images

O Al Hilal está eliminado do Mundial de Clubes. A equipe saudita, comandada por Simone Inzaghi, não conseguiu superar o Fluminense nas quartas de final da competição, nesta sexta-feira, e foi derrotada por 2 a 1, nos Estados Unidos. Com isso, retornará para a Arábia Saudita mais cedo do que certamente esperava.

A partida, disputada no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida), abriu a nova fase do torneio e foi marcada por um momento de grande emoção antes mesmo do apito inicial. Os minutos que antecederam o início do jogo foram marcados por um minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva, irmãos que faleceram na madrugada de quinta-feira na região de Zamora, na Espanha.

Rúben Neves e João Cancelo, titulares do Al Hilal, se emocionaram profundamente e choraram copiosamente durante a homenagem. Mesmo após o minuto de silêncio, os dois jogadores portugueses continuaram chorando por alguns segundos, até o apito inicial das quartas de final do Mundial de Clubes.

Em relação ao jogo, o primeiro gol da partida foi marcado pelos brasileiros pouco antes do intervalo, em um lance que teve erro de João Cancelo. Aos 41 minutos, o lateral português falhou ao tentar afastar a bola da grande área, permitindo que Martinelli abrisse o placar para o Fluminense, deixando a torcida brasileira em festa.

Logo no início do segundo tempo, Marcos Leonardo reacendeu a esperança do Al Hilal. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o atacante, que finalizou dentro da pequena área e empatou o jogo aos 51 minutos. O gol foi comemorado intensamente pelos portugueses João Cancelo e Rúben Neves.

No entanto, a alegria durou pouco. Aos 70 minutos, o Fluminense voltou a ficar na frente do placar. Após um chute bloqueado por Rúben Neves, a bola sobrou na entrada da área para Samuel Xavier, que, de cabeça, tocou para Hércules — recém-saído do banco — finalizar e marcar o segundo gol do time carioca, vencendo o goleiro Bono.

Com o resultado, o Fluminense avança para as semifinais do Mundial de Clubes, onde enfrentará o vencedor do confronto entre o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Chelsea.

