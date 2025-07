Wimbledon: João Fonseca cai na 3ª rodada; Brasil segue nas duplas

© Getty Images

O jovem tenista carioca João Fonseca (54º no ranking mundial) se despediu da chave de simples do Torneio de Wimbledon após revés na terceira rodada para o chileno Nicolas Jarry (143º) por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6(4). Após perder os primeiros dois sets para Jarry nesta sexta-feira (4), o brasileiro passou por atendimento médico em quadra por conta de dores no tornozelo.

De volta ao jogo, Fonseca logo quebrou o serviço de Jarry e deslanchou até ganhar com vantagem o terceiro set. Na quarta parcial o brasileiro acumulou chances de quebra, mas o chileno acertou vários aces. O set foi definido em um emocionante tie-break, que foi parelho até 4 a 4, mas a partir daí o chileno foi dominante até fechar em 7/4 e selar a classificação às oitavas de final.

Com a queda do carioca e da paulista Beatriz Haddad Maia na última quinta (3) , o Brasil não tem mais representantes na principal chave do Grand Slam londrino, mas segue firme na disputa de duplas.





Duplas brasileiras avançam em Wimbledon

Diferentemente da chave de simples, o Brasil vem enfileirando vitórias na competição de duplas. Na disputa feminina, a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos assegurou a classificação às oitavas de final, após arrancarem vitória suada sobre a dupla da russa Alexandra Panova com a chinesa Guo Kanyu. Com direito a dois tie-breaks. Stefani e Babos cravaram 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-3), 6/7 (3-7) e 6/3). As adversárias nas oitavas serão as vencedoras da partida deste sábado (5), a partir das 9h50, entre a dupla da australiana Ellen Perez com a ucraniana Lyudmyla Kichenok (cabeças de chave 7) contra a parceria da norte-americana Bernarda Pera com a polonesa Magda Linette.

Stefani tem estreia neste sábado (5) nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Slisbury. A partir das 10h50, eles enfrentarão os australianos Erin Routlife e Michael Venus.

Nas duplas masculinas, o mineiro Marcelo Melo e gaúcho Rafael Matos também travaram uma batalha para avançar às oitavas de final. Nesta sexta (4), eles derrotaram a parceria do croata Nikola Mektic com o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (3), 5/7 e 7/6 (10-6). Nas oitavas, Melo e Matos terão pela frente a dupla do austríaco Alexander Erler com o o alemão Constantin Frantzen.

No único embate entre brasileiros, a dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o argentino Guido Andreozzi também avançou às oitavas após superar a parceria do carioca Fernando Romboli com o australiano John-Patrick Smith por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Nas oitavas, eles medirão forças com os vencedores do duelo entre os britânicos Julian Cash e Llyod Glasspool contra a dupla do alemão Hendrik Jebens e o francês Albano Olivetti. A partida está programada para às 9h50.

Hoje (4) também foi dia de estreia vitoriosa da dupla de Beatriz Haddad Maia com a alemã Laura Siegemund. Ambas top 20 no ranking de simples, Bia e Laura derrotaram as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally por 2 sets a 1 (6/1, 2/6 e 6/3).

Campeãs no piso de grama do WTA 250 de Nottighan (Inglaterra) no último dia 22, a parceria Brasil-Alemanha volta à quadra neste sábado (5), a partir das 8h30 (horário de Brasília) contra as britânicas Jodie Burrage e Sonay Kartal.

