Estêvão deixa o Palmeiras com 'o coração quebrado' após eliminação na Copa

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, nesta sexta-feira (4), marcou também a despedida do atacante Estêvão, de 18 anos. Nos próximos dias, o jovem será apresentado pelo Chelsea, justamente o clube que eliminou a equipe paulista no torneio disputado nos Estados Unidos.

Após a derrota palmeirense por 2 a 1, o futuro reforço da equipe inglesa lamentou deixar o time brasileiro em meio a um sentimento de frustração.

"Estou com o coração quebrado porque só a gente sabe o quanto trabalhou para dar o nosso máximo. Cada um deixou o seu melhor em campo, isso é o mais importante. Tenho muito orgulho de ter feito parte deste elenco. Eu e minha família agradecemos ao Palmeiras. Muito obrigado, Palmeiras", disse o jogador.

"Fui muito feliz com todos os companheiros e com a comissão técnica. Eles sempre me abraçaram desde o começo. É triste me despedir deste jeito. Muito obrigado pelo apoio de vocês, que foi fundamental. Não se esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês", acrescentou.

A jovem promessa foi vendida ao clube londrino em junho de 2024 por 61,5 milhões de euros (R$ 392,7 milhões). Logo após a disputa da primeira fase, o atleta admitiu que tem sido difícil manter a concentração no Palmeiras, sabendo que em breve defenderá a equipe azul.

Não é a primeira vez que jogadores encaram seus futuros clubes pouco antes de uma transferência de grande impacto. Um caso bastante lembrado é o de Neymar, que, ainda atuando pelo Santos, disputou a final do Mundial de Clubes de 2011 contra o Barcelona, pouco antes de se juntar a Messi e companhia. Na ocasião, a equipe brasileira foi derrotada por 4 a 0.