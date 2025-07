Paulinho diz que não jogará mais em 2025: 'Hora de me cuidar'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Paulinho afirmou, neste sábado (5), em postagem nas redes sociais, que perderá o restante da temporada 2025. O camisa 10 do Palmeiras passará por nova cirurgia na perna direita.

"Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada", disse Paulinho, no Instagram.

O que aconteceu

Paulinho destacou que "não foi uma decisão fácil" e que "fui no meu limite". O atacante disputou o Mundial de Clubes com controle de carga e minutagem. Mesmo assim, anotou duas vezes, contra Inter Miami e Botafogo.

O camisa 10 explicou que o "corpo pediu atenção" e que terá um longo caminho pela frente. Paulinho disse ainda que "agora preciso me cuidar da forma certa".

"Vou focar 100% na recuperação, com a cabeça no lugar e fé de que vou voltar mais forte. O caminho vai ser longo, mas necessário", continuou o

O Palmeiras confirmou a necessidade de nova cirurgia ainda durante o Mundial, mas não havia divulgado um prazo de recuperação.

Como será a nova cirurgia?

"A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente, agrega-se, junta-se a essa fixação, o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta, colocado no local da lesão e essa fixação, então, ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar, então, futuramente, as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido", explicou Pedro Pontin, coordenador médico do Palmeiras.

"Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para sofrer outros tipos de lesão, que pode acontecer quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se a conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova cirurgia. O novo procedimento, basicamente, é uma fixação desse osso", finalizou.

