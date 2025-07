Alexander-Arnold "destroçado" com morte de Diogo Jota: "Era família"

© Getty Images

Trent Alexander-Arnold não escondeu a emoção ao falar, na noite de sábado, sobre o amigo Diogo Jota, que faleceu na última quinta-feira, vítima de um acidente de carro em Zamora, na Espanha — tragédia que também tirou a vida de seu irmão, André Silva. Após a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund (3 a 2), nas quartas de final do Mundial de Clubes, o lateral inglês falou com a imprensa na zona mista do MetLife Stadium e foi questionado sobre alguém que conhecia tão bem, após cinco anos juntos em Anfield.

"Estou completamente arrasado, sendo bem sincero. Ele era mais do que um amigo, era como se fosse da minha família", começou dizendo Trent, com a voz embargada, segundo o jornal MARCA, que também relatou como o jogador soube da morte do amigo e ex-companheiro de equipe.

"Tive que ir às redes sociais para entender o que estava acontecendo. Achei que fosse um engano, mas não era... Ainda estou em choque", declarou o inglês, que recentemente trocou o Liverpool pelo Real Madrid.

Alexander-Arnold também destacou a comoção global causada pela tragédia.

"Foi incrível ver como todo mundo se uniu e se apoiou, dentro e fora de campo. Tenho certeza de que a família está grata", disse o jogador, acrescentando que a vitória "não preenche o vazio deixado" pela perda do amigo.



Muita emoção antes do apito inicial

Um minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva foi respeitado com total reverência antes do início da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Ao contrário do que acontece em outras ocasiões, o silêncio foi absoluto durante os 60 segundos — e só após o apito do árbitro surgiram os aplausos. Durante esse minuto, o foco também se voltou para Alexander-Arnold, que, cabisbaixo, lutava para conter as lágrimas.

Homenagem nas redes sociais

Na quinta-feira, dia do trágico acidente, Alexander-Arnold usou suas redes sociais para deixar uma longa e emocionada mensagem de despedida ao amigo Diogo Jota, prometendo lembrar dele com "um grande sorriso".

"É tão difícil encontrar as palavras certas quando nossa cabeça e nosso coração estão lutando para aceitar que alguém que amamos tanto se foi. Diogo, sua família era o seu mundo. Eles eram tudo. Para a Rute, para os filhos dele e para seus pais, todos estamos de coração partido. E para o André também. Irmãos e melhores amigos.

Quando a dor for menor, quero me lembrar do Diogo com um grande sorriso. Foram tantas risadas e momentos felizes. Você foi um grande companheiro de equipe e um amigo de verdade. Para sempre o número 20.

Descanse em paz, Diogo", escreveu o jogador inglês e ex-companheiro de Jota.

