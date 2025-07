Fim da 'novela'? Sporting e Arsenal já teriam pré-acordo por Gyokeres

© Getty Images

A "novela" em torno do futuro de Viktor Gyökeres pode estar perto do fim. Segundo a CNN Portugal, o Arsenal já teria chegado a um pré-acordo com o Sporting para a contratação do atacante sueco, por 65 milhões de euros fixos, mais 10 a 15 milhões por metas, totalizando um possível valor de até 80 milhões de euros.

Representantes do clube inglês estiveram em Lisboa na sexta-feira, e as negociações avançaram significativamente. Tudo indica que Gyökeres será jogador do Arsenal na temporada 2025/26.

As conversas continuam neste domingo e podem ser concluídas nas próximas horas, com um prazo limite até terça-feira.

O valor inicial é de 65 milhões de euros, com mais 10 a 15 milhões em variáveis, sendo que cinco milhões estão ligados a metas fáceis de atingir, como o número de partidas que o jogador de 27 anos disputar em Londres.

Vale lembrar que o Sporting não ficará com o valor total da transferência. O Coventry City, clube anterior de Gyökeres, tem direito a 10% da mais-valia da venda.

Gyökeres provavelmente nem se apresentará para a pré-temporada do Sporting, que começou na última terça-feira. Ele tinha permissão para se reapresentar até a próxima sexta, mas a negociação deve ser concluída antes disso.



Semanas de novela

Caso a transferência para o Arsenal se concretize, chegará ao fim uma longa novela de verão, marcada por trocas de declarações e tensões nos bastidores.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, já havia se pronunciado publicamente em duas ocasiões, avisando o empresário de Gyökeres de que não cederia a chantagens ou ameaças. Ele também criticou a proposta inicial do Arsenal, lembrando que o clube já havia pago valores mais altos por jogadores de mercado semelhante.

“Se me perguntarem, hoje acho que há uma forte probabilidade de o Viktor sair. E vou dizer por quê. Nessas últimas semanas, temos observado o mercado. Vi um jogador como o Zubimendi, que tem seis meses a menos que o Viktor, ir, curiosamente, para o Arsenal por 65 milhões de euros. Vi o Matheus Cunha e o Bryan Mbeumo, ambos — com todo respeito — sem o valor de mercado e a qualidade do Viktor, sendo negociados por 75 milhões de euros. Estamos falando de jogadores de 26 anos”, disse Varandas em 29 de junho.

Na mesma entrevista, ele ainda mandou uma indireta ao agente de Gyökeres, Hasan Çetinkaya:

“Dadas as exigências que consideramos justas pelo Viktor, acredito que ele possa sair — a não ser que tenha o pior agente do mundo, o que não acredito, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo.”



Resposta de Gyökeres

Em resposta às declarações do presidente, Gyökeres prometeu se pronunciar no momento certo. Chegou-se a noticiar que o jogador estaria disposto a fazer greve e se recusaria a treinar por se sentir traído por Varandas.

O motivo do desentendimento seria um acordo informal entre o Sporting e o empresário de Gyökeres, segundo o qual o clube teria prometido facilitar uma saída — algo que o presidente do Sporting negou publicamente.

