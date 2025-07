Goleiros da Copa se dividem sobre culpa de Donnarumma em lesão de Musiala

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gianluigi Donnarumma, 26, levou as mãos à cabeça e não sabia como reagir logo depois de se chocar com Jamal Musiala, 22, e provocar uma grave lesão no adversário durante a partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, no sábado (5).

O meia-atacante alemão tentou se antecipar ao goleiro italiano, em uma jogada próxima à linha de fundo, e, ao segurar a bola, o jogador do PSG caiu sobre sua perna. Imediatamente, os atletas das duas equipes perceberam a gravidade do ocorrido e ficaram assustados, levando as mãos à cabeça ou cobrindo o rosto.

Experientes goleiros que disputam o Mundial nos Estados Unidos se dividem sobre a responsabilidade de Donnarumma na lesão de Musiala. O alemão sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e, de acordo com o Bayern, passará por cirurgia e ficará "um longo período" afastado dos gramados.

Para Neuer, goleiro do time alemão, o italiano poderia ter evitado esse desfecho. "É uma situação em que, eu acho, você não precisa agir dessa forma, é bastante arriscado. Ele simplesmente aceitou o risco de lesionar o adversário. Estamos torcendo para que não seja tão grave, mas certamente será", afirmou o goleiro alemão, segundo o jornal Bild.

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, próximo adversário do PSG na semifinal da Copa, saiu em defesa do italiano e disse que culpá-lo seria excessivo.

"Culpar o Donnarumma pela lesão me parece excessivo", afirmou o arqueiro belga. "Os goleiros vão atrás da bola, assim como os atacantes não se perguntam se vão nos acertar no rosto quando saímos nos pés deles", acrescentou.

Para o goleiro do Real, o lance vai ficar marcado na memória do italiano. "Donnarumma vai ficar profundamente magoado porque essas coisas machucam. Sendo seu companheiro de equipe, machuca mais, e você vai criticar, mas não tinha como evitar porque o goleiro precisa sair ali", analisou.

Musiala teve uma trajetória na Copa do Mundo de Clubes abalada por problemas físicos. Ele disputou a estreia do Bayern de Munique, contra o Auckland City, mas precisou sair de campo com um incômodo muscular. Como estava retornando de lesão, foi poupado dos jogos contra Boca Juniors e Benfica, ainda pela fase de grupos.

O meia só voltou nas oitavas de final, diante do Flamengo, quando atuou por cerca de 30 minutos. Diante do PSG, o alemão voltou a ser titular.

Agora, segundo a imprensa alemã, o tempo de recuperação até o retorno de Musiala será de quatro a cinco meses, e o atleta poderá voltar antes da paralisação de fim de ano.

Musiala também ficará de fora das próximas três datas Fifa (setembro, outubro e novembro), quando a seleção da Alemanha jogará pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"A lesão de Jamal é um grande choque para todos nós, principalmente porque ele acabou de voltar depois de uma lesão muscular. Desejamos o melhor para a cirurgia e uma boa e rápida recuperação", comentou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, em nota da Federação Alemã de Futebol.

O PSG venceu a partida por 2 a 0 e enfrenta o Real Madrid nas semifinais da competição. O confronto será na próxima quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

No outro lado da chave, os semifinalistas foram definidos na sexta-feira (5), quando o Fluminense venceu o Al Hilal, e o Chelsea eliminou o Palmeiras. Na próxima terça-feira (8), também às 16h (de Brasília), o time carioca enfrenta a equipe britânica valendo uma vaga na decisão.