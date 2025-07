Filho de Carlo Ancelotti prestes a render Renato Paiva no Botafogo

© Getty Images

O Botafogo já avançou, este domingo (6), com uma proposta para contratar Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, para a sucessão de Renato Paiva no comando técnico, já depois de ter ficado sem treinador assim que terminou a campanha no Mundial de Clubes.

O novo treinador adjunto da seleção brasileira não conta com um contrato fixo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contrariamente ao seu pai, pelo que a possibilidade de sair da seleção para o Botafogo parece ser uma ótima oportunidade para Davide.

Vale a pena recordar que o Botafogo volta a entrar em campo no próximo dia 12 de julho, frente ao Vasco da Gama, para a 13.ª jornada do Brasileirão, sendo que, até lá, John Textor já se articula para resolver esta questão o mais depressa possível.

O técnico adjunto da seleção do Brasil concedeu uma entrevista ao jornal Marca, recentemente, onde abordou a mais recente aventura no Real Madrid, antes de chegar ao Brasil, integrando novamente a equipe técnica do pai Carlo Ancelotti.

"Tendo em conta como as coisas aconteceram, penso que tivemos a melhor forma de terminar. Também por causa da homenagem no Bernabéu no final do jogo contra a Real Sociedad. É algo que deve ser valorizado, porque em um clube como o Real Madrid nos despedirmos daquela forma é muito difícil. Para mim será impossível esquecer, e acho que para o meu pai também", começou por dizer o filho de Carlo Ancelotti.

"Não diria que houve um momento particularmente romântico ou dramático entre nós os dois. Não posso falar por ele, mas temos a mesma ideia e o mesmo sentimento: foi uma etapa extraordinária que terminou da melhor maneira possível. Estamos conscientes do que é esta entidade e deixar o Real Madrid desta forma é muito difícil. Por isso, estamos gratos e felizes. E acho que ele gostou muito do seu último dia como treinador do Real Madrid. Acho que foi notório. Ter a oportunidade de falar com os torcedores, de tirar fotografias com a família no estádio, com todos os troféus... Foi um dia muito bonito, em família", confessou Davide Ancelotti.

Vale a pena relembrar que o jovem treinador começou por integrar as muitas equipes técnicas do Carlo Ancelotti logo a partir de 2011/12, quando exerceu funções de preparador físico no PSG, por dois anos, as mesmas que desempenhou no Real Madrid nas duas épocas seguinte. Pouco depois, tornou-se diretamente um dos adjuntos do pai, a partir de 2016/17, no Bayern Munique, repetindo-se a história no Napoli, no Everton e novamente no Real Madrid, antes da mais recente aventura no Brasil. Agora, abre-se a porta para uma eventual primeira experiência como treinador principal.

