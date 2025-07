Santos frustra sonho de volante que treinou com Neymar e voltou ao Paraguai

© Reprodução / Twitter

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos frustrou o sonho de um jovem volante que treinou com Neymar, mas precisou voltar ao Paraguai. Angel Aguayo treinou em Santos por algumas semanas, mas não virou reforço do clube da Vila Belmiro. Não houve procura recente.

O Santos obteve uma liberação do Sol de América, clube de Aguayo, para observar o meio-campista pessoalmente enquanto concluía as tratativas. A avaliação do atleta de 19 anos foi muito positiva.

O acordo de R$ 1,9 milhão travou. Entre idas e vindas, Aguayo continuava no CT Rei Pelé à espera de um desfecho positivo. Que acabou não ocorrendo.

Em abril, perto do fim da janela, o Santos finalmente se acertou com o Sol de América, mas o departamento jurídico vetou a contratação. E não havia mais prazo hábil.

Os advogados não recomendaram o acerto pois o investimento viria de um grupo de empresários. A Elenko ajudaria o Santos a pagar o clube paraguaio.

Angel Aguayo, então, precisou voltar ao Paraguai e ficou no aguardo de um novo contato do Santos. O sonho de jogar no Brasil e ao lado de Neymar não se concretizou.

O Santos, porém, não retomou a negociação e nem deve. O ex-CEO Pedro Martins saiu, enquanto Alexandre Mattos não reativou a operação.

Aguayo, capitão da seleção paraguaia sub-20, procura outra oportunidade no exterior. A janela internacional de transferências está aberta.