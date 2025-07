'Patinho feio', Fluminense joga para chegar à decisão da Copa do Mundo de Clubes

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Único brasileiro vivo na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense joga nesta terça-feira (8) para chegar à final. "Patinho feio" nas palavras do treinador Renato Gaúcho, o time tricolor vem fazendo uma campanha surpreendente nos Estados Unidos e busca dar mais um passo, em confronto com o Chelsea.

"Quando eu falo que é o patinho feio, com todo o respeito a todos os outros clubes, eu falo em termos financeiros, porque a gente tem que viver a realidade. O Fluminense não chega a dez por cento desses grandes clubes em termos financeiros. Então, esses grandes clubes têm todas as condições de contratar os grandes jogadores", afirmou o técnico.

"Isso não quer dizer que o Fluminense não possa chegar a uma final e ganhar uma Copa do Mundo. É difícil? Sim, é difícil, mas é para todo o mundo", acrescentou Renato. "Estou confiando muito no meu grupo, com todo o respeito ao Chelsea. O que eu posso dizer é que vai ser uma partida muito difícil. Não dá para você pensar em quem é o favorito."

Com a menor folha salarial entre os quatro semifinalistas -cerca de R$ 15 milhões por mês- e um investimento inferior também ao dos outros clubes brasileiros que estavam na competição, o Fluminense foi sobrevivendo. Com um empate com o Borussia Dortmund, uma vitória sobre o Ulsan HD e um empate com o Mamelodi Sundowns, avançou em segundo no Grupo F.

A classificação com a vice-liderança na chave colocou a formação carioca no caminho da Inter de Milão, vice-campeã europeia. Com um gol de Cano no começo e um de Hércules no final, o time tricolor venceu por 2 a 0. Na sequência, enfrentou o Al Hilal, que havia eliminado o Manchester City, e triunfou por 2 a 1, gols de Martinelli e Hércules.

Chegou, assim, a hora de enfrentar o Chelsea, que jogará pela terceira vez contra uma equipe do Brasil na competição. Derrotada pelo Flamengo na fase de grupos, a formação inglesa vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em jogo decidido em uma falha de Weverton nos minutos derradeiros.

"A energia dos times brasileiros tem sido muito alta. Eles estão começando a temporada, a gente está terminando. Então, o nível de energia é diferente. Temos que lidar com isso", afirmou o técnico Enzo Maresca, que fez elogios ao adversário que encontrará no MetLife Stadium, em East Rutherford.

"Eles têm muitos bons jogadores, muita experiência e qualidade. Precisamos estar atentos e cuidadosos. Eu já havia assistido a alguns jogos [de Renato Gaúcho] no Grêmio, é claro o estilo dele. Os primeiros times brasileiros que enfrentamos foram muito bons. Acreditamos que será da mesma forma agora", disse o italiano.

Maresca não poderá contar com o volante Roméo Lavia, machucado. Também estão fora o zagueiro Levi Colwell e o atacante Liam Delap, suspensos. Está novamente à disposição o volante Moisés Caicedo, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. E deverá voltar o lateral direito Reece James, que sentiu um desconforto muscular no aquecimento e foi retirado das quartas de final.

Do lado tricolor, cumprirão suspensão o zagueiro Freytes e o volante Martinelli. É provável que entrem em seus lugares, respectivamente, Thiago Santos e Hércules, porém não será surpresa se Renato adotar uma formação diferente. O treinador tem montado o Fluminense de acordo com o adversário e variado esquemas táticos.

FLUMINENSE X CHELSEA: ONDE ASSISTIR AO VIVO

16h desta terça (8), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Estados Unidos)

- Globo

- SporTV

- CazéTV

- Dazn

Nenhum jogador das semifinais do Mundial de Clubes é mais amado do que Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense construiu história gloriosa em outros semifinalistas da competição.



Thiago Silva é ídolo de Fluminense, PSG e Chelsea. O Real Madrid é o único semifinalista pelo qual o defensor não atuou na carreira.

A relação com o Fluminense vem de longa data. O zagueiro ganhou notoriedade atuando pelo clube carioca no título da Copa do Brasil de 2007 e ficou até 2009, permanecendo como ídolo mesmo após o vice da Libertadores de 2008. Cobiçado pelos principais times do mundo, foi para o Milan.

A volta tão aguardada aconteceu em 2024, com uma festa no Maracanã. Mesmo aos 40 anos, o defensor segue em alta e é um dos destaques do Mundial.

A passagem pelo PSG durou oito anos. Thiago chegou ao projeto milionário em 2012 para ser um líder - e foi. Idolatrado pelos torcedores, ele conquistou 24 títulos (sete Campeonatos Franceses, seis Copas da Liga Francesa, seis Supercopas da França e cinco Copas da França).

O zagueiro deixou o clube francês com uma única frustração: a falta do tão sonhado título da Champions. Mesmo cheio do dinheiro, o PSG amargou eliminações e não venceu o torneio até sua saída. Nada que apagasse a história e a idolatria dos torcedores. Thiago foi homenageado com uma faixa dos Ultras na despedida após a diretoria liberá-lo: "Thiago Silva em Paris... A gente assina na hora".

A saída do PSG abriu caminho para o Chelsea. Em busca de um nome experiente para o elenco, os Blues fecharam com o zagueiro em 2020 e começaram uma relação que durou quatro anos.

Foram três títulos no período, todos internacionais. O Chelsea voltou a conquistar a Champions com Thiago Silva como titular, venceu o Mundial de Clubes e depois emendou a Supercopa da Uefa.

Thiago recebeu homenagem e foi eleito para o time de todos os tempos do Chelsea. Na sua despedida, os fãs ergueram um bandeirão em Stamford Bridge, casa do clube: "Obrigado, Monstro: um de nós". Já em 2025, ao completarem 120 anos, os Blues fizeram uma votação online, e os torcedores colocaram o brasileiro na escalação ideal.

Thiago Silva vai reencontrar o Chelsea nesta terça-feira. O Fluminense encara os ingleses às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes.

O encontro era um "desejo" de Thiago Silva. Quem revelou a vontade do brasileiro foi o lateral-esquerdo Cucurella, que joga nos Blues e recebeu uma mensagem do zagueiro antes do jogo dos ingleses contra o Palmeiras, nas quartas de final.

Além de Cucurella, Thiago irá rever muitos outros ex-companheiros. O brasileiro esteve presente em praticamente toda a remodelação do elenco do Chelsea após o título da Champions e foi um líder no grupo repleto de jovens que hoje está na semifinal do Mundial.

Se passar do Chelsea, Thiago Silva pode ter uma final de Mundial ainda mais especial. Isso porque pode reencontrar o PSG na decisão - os franceses encaram o Real Madrid na outra semifinal.

O possível reencontro colocaria a ex-dupla de zaga do PSG em lados opostos. Thiago Silva construiu história sólida ao lado de Marquinhos na defesa parisiense durante a sua passagem.

Marquinhos é um dos únicos remanescentes do PSG dos tempos de Thiago. Além dele, resta apenas o zagueiro francês Presnel Kimpembe.