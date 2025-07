Fluminense e Chelsea se enfrentam hoje por vaga na final do Mundial

© Getty

Hoje tem Fluminense no Mundial de Clubes. A equipe carioca enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na quarta (9), no mesmo horário e local, Paris Saint-Germain e Real Madrid medem forças na outra semifinal.



O Tricolor garantiu sua vaga entre os quatro melhores ao vencer o Al-Hilal por 2 a 1 na última sexta-feira (4), com gols de Arias e Hercules. Antes disso, havia eliminado a Inter de Milão nas oitavas com um triunfo por 2 a 0. Com as vitórias, o clube carioca não só ganhou projeção internacional, como também faturou cerca de US$ 21 milhões (R$ 114 milhões).

Na mesma sexta-feira, o Palmeiras se despediu da competição ao ser derrotado pelo Chelsea por 2 a 1. O time paulista teve atuação apagada no primeiro tempo, reagiu na segunda etapa, mas uma falha do goleiro Weverton selou a eliminação.

No sábado (5), PSG e Bayern de Munique fizeram um confronto digno de Champions League. Apesar do equilíbrio, os franceses foram mais precisos nas finalizações e venceram por 2 a 0, carimbando o passaporte para a semifinal. Fechando as quartas, o Real Madrid confirmou o favoritismo ao bater o Borussia Dortmund por 3 a 2. Mbappé marcou um dos gols com um belo voleio.

Agora, os finalistas serão definidos nos duelos desta semana — e o Fluminense segue firme na luta para levar o título mundial pela primeira vez.

Jogos das semifinais do Mundial de Clubes:

08/07 – Terça-feira – 16h

Fluminense x Chelsea

09/07 – Quarta-feira – 16h

Paris Saint-Germain x Real Madrid

Veja também:

Davide Ancelotti acerta com Botafogo, mas seguirá na Seleção em 2026

Apesar de ter acertado com o Botafogo para sua primeira experiência como técnico principal, Davide Ancelotti não deve se afastar completamente da Seleção Brasileira. Filho e auxiliar de Carlo Ancelotti desde 2016, o italiano é considerado um nome de confiança do técnico e segue nos planos da CBF para a Copa do Mundo de 2026.



O contrato entre o clube carioca e a CBF prevê uma cláusula de flexibilidade que permite a participação de Davide na comissão técnica da Seleção durante o Mundial. A entidade máxima do futebol brasileiro, assim como Carlo Ancelotti, manifestou o desejo de contar com o auxiliar no torneio.

Desde que começou a acompanhar o pai, Davide acumulou experiência em grandes clubes europeus. Atuou como preparador físico no PSG (2012) e auxiliar da preparação física no Real Madrid (2013). Posteriormente, foi auxiliar técnico no Bayern de Munique (2016), Napoli (2018), Everton (2019) e novamente no Real Madrid (2021). Em 2025, assumiu o cargo de auxiliar técnico na Seleção Brasileira.

Durante as negociações, o Botafogo consultou a CBF antes de avançar nas conversas com o treinador. O diálogo foi positivo, e a CBF considerou a experiência no futebol brasileiro como benéfica para Davide, inclusive na observação de jogadores. A princípio, o técnico nem residiria no país em seu papel como auxiliar da Seleção, o que muda com sua chegada ao clube alvinegro.