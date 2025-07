Viúva de Diogo Jota pode herdar até R$ 259 milhões após tragédia

© Getty Images

A viúva do jogador português Diogo Jota poderá herdar até 35 milhões de libras — cerca de R$ 259 milhões — segundo revelou o Daily Mail. A fortuna acumulada pelo atleta ao longo da carreira deve garantir segurança financeira para Rute, sua esposa, e os três filhos do casal: Dinis (4 anos), Duarte (2) e a bebê Mafalda, de apenas 8 meses.

Jota, de 28 anos, morreu na semana passada ao lado do irmão André, 25, em um acidente na Espanha. Desde 2018, ele atuava na Premier League, onde construiu um patrimônio milionário. Começou no Wolverhampton Wanderers, com um salário semanal de 38 mil libras (R$ 281 mil). Em dois anos, recebeu 3,95 milhões de libras (R$ 29,2 milhões). Transferido para o Liverpool em 2020, passou a ganhar 83 mil libras semanais (R$ 614 mil), acumulando mais 8,6 milhões de libras (R$ 63,9 milhões) nos dois primeiros anos.

Em 2022, teve o contrato renovado por mais cinco anos, com aumento salarial para 140 mil libras por semana (R$ 1,03 milhão). Até sua morte, havia recebido cerca de 21,8 milhões de libras (R$ 161 milhões) nesse novo contrato.

O Daily Mail destaca que Jota ainda teria direito a mais 14,5 milhões de libras (R$ 107 milhões) pelos dois anos restantes, valor que, segundo a imprensa portuguesa, o Liverpool poderá honrar — embora o clube ainda não tenha confirmado oficialmente.

Além dos salários, Jota tinha contratos de patrocínio com marcas como Nike e EA Sports, que rendiam cerca de 3,3 milhões de libras (R$ 24,4 milhões) por ano. Ele também era empreendedor no ramo dos eSports, tendo fundado a equipe Luna Galaxy.

Casa de luxo e empresa própria

O jogador e Rute compraram uma mansão de cinco quartos e quatro banheiros na região nobre de Blundellsands, em Liverpool, em maio de 2022, por 2,1 milhões de libras (R$ 15,7 milhões). O imóvel estava à venda havia três anos e já havia sido alugado anteriormente. A casa conta com hall de entrada revestido em mármore, escadaria de ferro forjado, sala de cinema para oito pessoas, piscina coberta de 12 metros, jacuzzi, sala de jogos e cozinha equipada com eletrodomésticos de luxo.

Para gerir parte dos ganhos com imagem, Jota fundou em fevereiro de 2023 a empresa Minute J Ltd, registrada em nome dele e do pai, Joaquim. O primeiro relatório da empresa, apresentado em dezembro de 2024, revelou receita de 186 mil libras, mas com dívida de 49 mil libras, sendo a maior parte com a Receita Federal britânica (HMRC).

Carros de luxo e legado raro

O jogador também possuía uma coleção de carros avaliada em mais de 1 milhão de libras (R$ 7,4 milhões), com modelos como Range Rover Sport, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 488, Audi Q7 e Mercedes-Benz G63 AMG.

O site The Richest descreveu Jota como “um exemplo raro de atleta jovem que construiu um legado financeiro sólido”, elogiando sua visão empresarial fora de campo.

Tragédia após casamento

A morte de Jota aconteceu apenas 13 dias após seu casamento com Rute, namorada desde a adolescência. Durante a cerimônia, ele declarou se sentir “o homem mais sortudo do mundo” por se casar com ela. Imagens emocionantes do casamento foram compartilhadas nas redes sociais. Pouco depois, muitos dos que participaram da festa precisaram viajar novamente, dessa vez para o funeral dos irmãos.

[Legenda]© Reprodução Instagram - Diogo Jota e Rute Cardoso

A despedida ocorreu na Igreja Matriz, do século XVII, com a presença de familiares, amigos e jogadores vindos de várias partes do mundo. Durante a cerimônia, o bispo do Porto, Dom Manuel Linda, deixou uma mensagem comovente para os três filhos de Jota:

“Talvez vocês ainda não compreendam o que está acontecendo, mas sua mãe e seus avós estão sofrendo imensamente. Ver os restos mortais de um filho é um tormento. Quando há dois caixões, faltam palavras.”

[Legenda]© Getty Images