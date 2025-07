Crespo deve ter à disposição dupla que Zubeldía não tinha há quatro meses

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Oscar e Lucas, principais lideranças técnicas do elenco, voltam de lesão e devem reencontrar-se em campo com Hernán Crespo. Os dois não jogam juntos desde a eliminação do Paulistão, contra o Palmeiras, em 10 de março.

Oscar se afastou por lesão muscular na coxa esquerda em abril e só voltou a jogar no fim de maio. Desde então, participou de apenas seis partidas sob comando de Zubeldía.

Lucas sofreu estiramento da cápsula posterior do joelho direito em março e voltou em maio, mas lesionou-se de novo. Ele esteve em campo somente duas vezes desde o clássico do Paulistão.

O reencontro da dupla é aguardado pelo Tricolor por se tratar dos dois líderes técnicos do grupo. Resta saber onde Lucas vai se encaixar em um esquema com três zagueiros e sem pontas treinado por Crespo até aqui.

De lá pra cá foram 20 jogos e os substitutos da dupla foram encontrados nas categorias de base: Alves, recentemente vendido ao CSKA (RUS), e Lucas Ferreira.

Mesmo com tanto tempo lesionado, Oscar ainda é líder em assistências decisivas na temporada, com quatro. A estatística leva em conta passes para gols decisivos, aqueles que mudam a pontuação do jogo, empatando ou colocando o São Paulo na frente, ainda que momentaneamente.

Lucas viveu uma de suas melhores temporadas da carreira em 2024 em matéria de participações em gols. Foram 14 bolas nas redes e dez assistências em 47 jogos.

Oscar já participou do jogo-treino contra o time sub-20, a vitória por 6 a 0. Já Lucas está em fase final de recuperação e já vem treinando com bola em enfrentamentos contra garotos da base.

Leia também:

Fluminense e Chelsea se enfrentam hoje por vaga na final do Mundial

Hoje tem Fluminense no Mundial de Clubes. A equipe carioca enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na quarta (9), no mesmo horário e local, Paris Saint-Germain e Real Madrid medem forças na outra semifinal.

O Tricolor garantiu sua vaga entre os quatro melhores ao vencer o Al-Hilal por 2 a 1 na última sexta-feira (4), com gols de Arias e Hercules. Antes disso, havia eliminado a Inter de Milão nas oitavas com um triunfo por 2 a 0. Com as vitórias, o clube carioca não só ganhou projeção internacional, como também faturou cerca de US$ 21 milhões (R$ 114 milhões).

Na mesma sexta-feira, o Palmeiras se despediu da competição ao ser derrotado pelo Chelsea por 2 a 1. O time paulista teve atuação apagada no primeiro tempo, reagiu na segunda etapa, mas uma falha do goleiro Weverton selou a eliminação.

No sábado (5), PSG e Bayern de Munique fizeram um confronto digno de Champions League. Apesar do equilíbrio, os franceses foram mais precisos nas finalizações e venceram por 2 a 0, carimbando o passaporte para a semifinal. Fechando as quartas, o Real Madrid confirmou o favoritismo ao bater o Borussia Dortmund por 3 a 2. Mbappé marcou um dos gols com um belo voleio.

Agora, os finalistas serão definidos nos duelos desta semana — e o Fluminense segue firme na luta para levar o título mundial pela primeira vez.

Jogos das semifinais do Mundial de Clubes:

08/07 – Terça-feira – 16h

Fluminense x Chelsea

09/07 – Quarta-feira – 16h

Paris Saint-Germain x Real Madrid