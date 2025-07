Globo alcança 127,8 milhões de pessoas com a Copa do Mundo de Clubes

© Agafapaperiapunta / iStok

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Globo (TV Globo + sportv) alcançou 127,8 milhões de pessoas, desde o início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o público jovem cresceu nas quartas de final.

Considerando apenas as quartas de final, a Globo alcançou em média +885% mais pessoas diariamente que o streaming concorrente. Destaque para o maior número de mulheres (+1058%) e de jovens entre 18 e 34 anos (400%).

O número de jovens (18-34 anos) assistindo à competição na TV Globo cresceu 24% em São Paulo; e 29% no Rio de Janeiro, comparando as partidas de quartas de final com a fase de oitavas. Já o sportv cresceu 35% neste público em relação às oitavas de final e segue líder da TV paga desde o início da Copa do Mundo de Clubes, com uma audiência +361% maior do que o segundo colocado nos dias das quartas de final.

Em São Paulo, a derrota do Palmeiras foi a maior audiência entre o público jovem até o momento. O confronto (27 pontos) foi o recorde de audiência da competição em São Paulo, com um crescimento de 93% na média da faixa das quatro sextas anteriores ao torneio.

Já no Rio de Janeiro, o destaque foi a classificação do Fluminense (32 pontos), o maior índice de um jogo do clube desde a final da Libertadores, em novembro de 2023.

No Globoplay, as partidas das quartas de final tiveram o maior alcance médio da Copa do Mundo de Clubes até o momento (+72% acima da média geral). O consumo ao vivo da TV Globo bateu novo recorde semanal de horas consumidas, com as quatro partidas do mundial entre os Top 5 conteúdos mais consumidos.

