FC Porto faz oferta por 'queridinho' de Abel Ferreira no Palmeiras

O FC Porto teria, ao que tudo indica, feito uma proposta para contratar Richard Ríos, um dos pilares do meio-campo do Palmeiras, de Abel Ferreira. A informação foi divulgada, esta terça-feira (8), pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, da Sport Italia.

Segundo a mesma fonte, o clube português, que é liderado por André Villas-Boas, apresentou uma proposta por Richard Ríos de 17 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões), há 15 dias, mas não teve a resposta desejada.

O Palmeiras recusou os valores que foram colocados em cima da mesa pelo Porto. O clube paulistano, que recentemente foi eliminado do Campeonato do Mundo de Clubes - que decorre nos Estados Unidos, com uma derrota diante dos rivais do Fluminense - só aceita ouvir propostas na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões) pelo jogador da Colômbia.

Longari deu ainda a entender que AS Roma está muito interessada no colombiano e deverá fazer em breve uma oferta. O Inter de Milão se encontra analisando a eventual proposta pelo atleta. O brasileiro Ederson, que pertence ao Atalanta, é a grande prioridade para substituir o turco Çalhanoglu neste setor, embora seja mais caro.

