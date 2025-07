Botafogo anuncia a contratação de Davide Ancelotti, filho de Carlo

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou nesta terça-feira (8) a contratação do técnico Davide Ancelotti, 35. Filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, o jovem assinou um compromisso com término previsto para dezembro de 2026.

Davide vinha trabalhando nas comissões comandadas por Carlo desde 2012. Acompanhou o pai no Paris Saint-Germain, no Real Madrid, no Bayern, no Napoli e no Everton e também chegou com ele ao time nacional do Brasil.

O profissional não abandonará completamente a equipe verde-amarela. Pelo acordo costurado com o Botafogo, ele poderá integrar a comissão na Copa do Mundo do próximo ano, a ser disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Os dirigentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) viram com bons olhos o acerto. Acreditam que sua presença no clube carioca vai acelerar sua adaptação ao futebol brasileiro e ajudar o trabalho de Carlo.

Davide chegou a tentar a carreira de jogador, tendo atuado nas categorias de base do Milan e do Bergomanero. Acabou desistindo e se dedicou aos estudos. Cursou ciências do esporte na Universidade de Milão e passou a atuar com o pai aos 23 anos.

"Meu pai me ensinou a ser flexível, a me adaptar, a ter ideias e maneiras diferentes de vencer. É importante para um time saber administrar as diferentes fases do jogo. Dito isso, cada um tem suas preferências, e eu prefiro um estilo de futebol um pouco mais vertical, mais ousado", afirmou.

O italiano chega ao Botafogo para substituir Renato Paiva. O português foi demitido após a participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes, que teve uma significativa vitória sobre o Paris Saint-Germain, campeão europeu, antes da decepção nas oitavas de final, com derrota para o Palmeiras.

CBF

Durante as negociações, o Botafogo consultou a CBF antes de avançar nas conversas com o treinador. O diálogo foi positivo, e a CBF considerou a experiência no futebol brasileiro como benéfica para Davide, inclusive na observação de jogadores. A princípio, o técnico nem residiria no país em seu papel como auxiliar da Seleção, o que muda com sua chegada ao clube alvinegro.

