Trump confirma presença na final da Copa do Mundo de Clubes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, vai comparecer à final da Copa do Mundo de Clubes no domingo (13), em East Rutherford, Nova Jersey. A presença do republicano foi anunciada pelo republicano em contato com jornalistas. "Eu irei ao jogo", disse Trump.

A confirmação da ida de Trump à decisão do torneio ocorre um dia após a Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou a abertura de um escritório da entidade na Trump Tower, em Nova York.

O torneio ampliado de clubes tem sido amplamente visto como um ensaio para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, com um recorde de 48 seleções nacionais participantes.

A final do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, será uma prévia da partida do campeonato do próximo ano, com a casa dos times da NFL New York Jets e Giants também sediando a final de 2026.

"Recebemos um grande apoio do governo e do presidente com a força-tarefa da Casa Branca para o Mundial de Clubes da Fifa e para a Copa do Mundo da Fifa no próximo ano", disse Infantino.

Trump não tem evitado os holofotes dos grandes eventos esportivos durante seu segundo mandato, tornando-se o primeiro presidente em exercício a comparecer a um Super Bowl em fevereiro, e em maio anunciando Washington como sede do Draft da NFL de 2027 diretamente do Salão Oval.

No entanto, sua repressão à imigração e a proibição de viagens para 12 países geraram preocupações antes da Copa do Mundo de 2026, mesmo quando Infantino ofereceu garantias de que o mundo será bem-vindo nos EUA para o evento global quadrienal.

Um memorando obtido pela Reuters no mês passado mostrou que o governo Trump estava considerando expandir significativamente suas restrições de viagem, potencialmente proibindo cidadãos de 36 países adicionais de entrar nos EUA.

Leia Aqui: Globo alcança 127,8 milhões de pessoas com a Copa do Mundo de Clubes

A Globo (TV Globo + sportv) alcançou 127,8 milhões de pessoas, desde o início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o público jovem cresceu nas quartas de final.

Considerando apenas as quartas de final, a Globo alcançou em média +885% mais pessoas diariamente que o streaming concorrente. Destaque para o maior número de mulheres (+1058%) e de jovens entre 18 e 34 anos (400%).

No Globoplay, as partidas das quartas de final tiveram o maior alcance médio da Copa do Mundo de Clubes até o momento (+72% acima da média geral). O consumo ao vivo da TV Globo bateu novo recorde semanal de horas consumidas, com as quatro partidas do mundial entre os Top 5 conteúdos mais consumidos.

