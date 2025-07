Fluminense perde para o Chelsea e dá adeus ao Mundial de Clubes

© Getty Images

O Chelsea assegurou, na noite desta terça-feira (8), a primeira vaga na final do Mundial de Clubes. Na primeira semi-final da competição, que está decorrendo nos Estados Unidos, os britânicos levaram a melhor sobre o Fluminense com uma vitória, por 2-0, e asseguraram que o jogo decisivo será entre duas equipas europeias.

A grande figura do encontro que foi disputado no MetLife Stadium, em East Rutherford, foi o brasileiro João Pedro. Contratado há alguns dias aos ingleses do Brighton e Hove Albion, o atacante foi o autor dos dois gols dos britânicos neste duelo e logo no jogo de estreia pelo emblema de Stamford Bridge.

O Chelsea saiu em vantagem para o intervalo de forma justa... mas curta. Titular no jogo de estreia, João Pedro fez o primeiro gol aos 18 minutos. Pedro Neto, que também esteve no time inicial de Enzo Maresca, cruzou rasteiro para área do gol. Thiago Silva cortou e a bola sobrou para o ex-Brighton que finalizou para um verdadeiro golaço.

João Pedro faz golaço, mas respeita o clube de berço



No entanto, a reação do Fluminense podia muito bem ter dado gol. O Chelsea só não foi para o intervalo com o marcador empatado... por uma questão de sorte. Perto do minuto 25, o espanhol Marc Cucurella barrou o ataque Fluminense com um corte em cima da linha do gol, para desespero de Hércules.

Dez minutos depois, João Pedro, que já tinha marcado à antiga equipe, protagonizou um corte incrível para impedir o cabeceamento de Ignácio ao lado do gol. No minuto 35 registrou-se o lance de maior polêmica na primeira parte. O árbitro francês François Letexier apontou para a marca de grande penalidade após a bola bater no braço de Chalobah. O VAR chamou o juiz para rever o lance e este decidiu cancelar a penalidade por considerar que o braço do jogador do Chelsea estava em posição natural.

A segunda parte começou com novo gol... de João Pedro. O Chelsea tinha entrado melhor do que o adversário e foi sem surpresa que aumentou a vantagem na partida. Lançado pelo ex-jogador do Benfica Enzo Fernández, o brasileiro iniciou o contra-ataque e conduziu a bola até à área para desafiar as traves de Fábio.

O Fluminense, orientado por Renato Gaúcho, desanimou no segundo gol e esteve mais perto de sofrer o terceiro. Aos 65 minutos, Thiago Silva negou o gol a Nkunku em cima da linha, antes da finalização de Malo Gusto. Já dentro dos dez minutos finais, o senegalês Jackson falhou de forma incrível aquele que poderia ser mais um gol do Chelsea.

A formação inglesa, que já venceu o Mundial de clubes em 2021, espera agora por PSG ou Real Madrid na final da competição, que acontece no domingo. A outra meia-final deste Mundial de Clubes acontece a partir das 20h00 de quarta-feira.

