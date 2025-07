João Pedro evita festa em campo, mas celebra primeiro grande momento no Chelsea

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grande nome da vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Fluminense, na tarde de terça-feira (8), nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro celebrou discretamente os dois gols que marcou. Cria da equipe tricolor, à qual chegou ainda garoto, apenas ergueu os braços, em posição de espera, enquanto era abraçado pelos companheiros.

"Estou feliz por marcar meus primeiros gols, mas sei também que era um torneio muito importante para eles. Tenho que ser profissional. Eu jogo pelo Chelsea, eles me pagam para fazer gols", afirmou. "Acho que foi um início dos sonhos, não poderia ser melhor. Dois gols. Agora, precisamos nos concentrar na final. Vai ser minha primeira chance de um título."

O atacante de 23 anos foi contratado pelo Chelsea na semana passada, em uma janela de transferências especial autorizada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) para os participantes do Mundial. Estreou no segundo tempo das quartas de final, contra o Palmeiras, e foi escalado pela primeira vez nesta terça, como substituto do suspenso Delap.

"O treinador [Enzo Maresca] me falou para eu jogar como havia jogado contra o Palmeiras. Hoje, como atuei desde o início, tive tempo de fazer mais coisas. O time ganhou, o time jogou bem, isso é o mais importante", disse João, cuja chegada custou 60 milhões de libras (R$ 444 milhões, na cotação atual) ao clube londrino.

O paulista de Ribeirão Preto desembarcou ainda como uma criança ao bairro de Xerém, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, sede da base tricolor. Destaque nas categorias de baixo, atuou por uma temporada na formação profissional até de se transferir ao Watford, da Inglaterra, aos 18 anos. Ele ainda passou pelo Brighton antes de ir ao Chelsea e reencontrar o Flu.

"Eu tenho um carinho muito grande por ele. Esse moloque é especial, acertou dois grandes chutes", afirmou o zagueiro tricolor Thiago Silva. "Infelizmente, aconteceu, acaba que um cria nosso acaba nos eliminando de uma competição tão importante. Felicidade para ele, espero que possas ir bem na final."

A decisão da Copa do Mundo de Clubes está marcada para domingo (13), às 16h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em East Rutherford, nas proximidades de Nova Jersey. O adversário será definido na tarde de quarta (9), quando Paris Saint-Germain e Real Madrid medirão forças no mesmo estádio.

