Mbappé reencontra PSG por vaga na decisão da Copa de Clubes

(FOLHAPRESS) - Duas das principais forças do futebol europeu, PSG (Paris Saint Germain) e Real Madrid fazem nesta quarta-feira (9) a segunda semifinal da Copa do Mundo de Clubes podendo contar com seus artilheiros, ausentes no início da competição, pelo direito de encarar na decisão o Chelsea, que deixou pelo caminho o Fluminense de Renato Gaúcho.

O duelo entre franceses e espanhóis começa a partir das 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, e coloca frente a frente pela primeira vez o atacante merengue Kylian Mbappé em litígio contra o seu ex-time, com os dois em momentos bastante diferentes de um ano atrás.

Em junho de 2024, quando deixou o time parisiense, Mbappé era um dos principais nomes do futebol mundial, cobiçado pelas grandes equipes da Europa, e saía do PSG em nome de maiores ambições esportivas, após não conseguir guiar os companheiros até a taça da Champions League.

Na temporada seguinte, embora tenha mantido o faro de gols no Real Madrid, o atacante conquistou apenas a Copa Intercontinental com o time merengue, enquanto o PSG viu Dembélé assumir o protagonismo e guiar a equipe à inédita taça da Champions, com uma goleada avassaladora por 5 a 0 contra a Inter de Milão na decisão.

Devido ao histórico recente, o PSG é apontado pelas simulações da Opta Analyst, empresa de estatísticas esportivas, como o favorito para chegar à final, saindo vitorioso do confronto contra os espanhóis em 58,69% das estimativas.

Vindo de uma temporada sem títulos importantes e com derrotas em série para o rival Barcelona, o Real Madrid aparece com 41,31% de probabilidade de alcançar a decisão. O time madrileno avançou em primeiro em seu grupo, após empate com o Al Hilal na estreia e vitórias contra Pachuca e RB Salzburg.

Nas oitavas de final, venceu a Juventus de Turim por 1 a 0 e, em uma reedição da final da Champions League na temporada passada, voltou a vencer o Borussia Dortmund, dessa vez pelo placar de 3 a 2.

Artilheiro do clube na temporada, com 44 gols em 58 partidas, Mbappé desfalcou o Real durante a fase de grupos por conta de uma gastroenterite, passando a entrar no segundo tempo nos jogos do mata-mata e marcando nos acréscimos o terceiro na vitória sobre o Borussia.

A expectativa é que o atacante da seleção francesa assuma a posição do jovem Gonzalo Garcia e comece entre os 11 titulares no reencontro contra o PSG, que ele deixou em junho de 2024.

Cerca de um ano após sua saída, o jogador ainda cobra do PSG na justiça trabalhista o pagamento de EUR 55 milhões (R$ 351,3 milhões), que alega ter direito por bônus e salários não pagos. O clube nega ter débitos a acertar com o atleta e classifica a cobrança como uma "narrativa fantasiosa".

Em maio, Mbappé também havia feito uma denúncia contra a equipe parisiense por assédio moral e tentativa de extorsão de sua assinatura, por ter sido afastado do elenco no fim da temporada passada, quando sua saída já era dada como certa. Segundo a imprensa francesa, a denúncia acabou sendo retirada pelo jogador dias depois para evitar um desgaste ainda maior com o clube.

O PSG, por sua vez, fez uma campanha com vitórias contra Atlético de Madrid e Seattle Sounders e a derrota histórica para o Botafogo, também avançando em primeiro em seu grupo.

Nas oitavas, goleou o Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0, em jogo que marcou o retorno de Dembélé, artilheiro do time na temporada com 34 gols em 51 partidas, e que estava fora de ação por uma lesão sofrida com a seleção francesa ainda pela Liga das Nações, no início de junho.

Nas quartas, Dembélé voltou a entrar na etapa complementar e marcou nos acréscimos o segundo da vitória por 2 a 0 contra o Bayern.

Ele também deve começar entre os 11 titulares no confronto contra o Real, no lugar de Barcola. "Poderia ter voltado mais cedo, mas preferi esperar e agora me sinto muito bem", afirmou Dembélé.

A semifinal representa uma espécie de final antecipada entre os dois favoritos remanescentes na competição.

Antes do início da Copa de Clubes, o PSG liderava o favoritismo entre os 32 times na disputa, segundo as projeções da Opta Analyst, com 18,5% de probabilidade de levantar a taça no próximo domingo (13).

Já o time madrileno era o quinto principal candidato ao título, com 9,8% de chances, atrás dos já eliminados Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão.

PSG X REAL MADRID: ONDE ASSISTIR AO VIVO

16h desta quarta (9), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Estados Unidos)

- Globo

- Sportv

- CazéTV

- Dazn