Corinthians adota cautela no mercado, mas tem pressa por novo ponta

© Wikimedia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A janela de transferências abre nesta quinta-feira (10), mas o Corinthians ainda estuda o mercado e adotou uma postura cautelosa diante das dificuldades financeiras.

O clube prega um mantra interno de "não fazer loucuras" para reforçar o elenco para o segundo semestre, ao contrário do que aconteceu no meio do ano passado -quando trouxe Memphis Depay por um contrato multimilionário.

A questão dos cofres é a grande preocupação da equipe alvinegra, que vê necessidade de abrir mais espaço na folha de pagamento para contratar. Até o momento, apenas Igor Coronado (rescisão) e Alex Santana (empréstimo, ao Grêmio) foram negociados pelo Corinthians.

Neste contexto, o foco do departamento de futebol no momento é a contratação de um atacante de velocidade. Depois de encerrar negociações por Biel, do Sporting, de Portugal, o clube paulista tem Carlos Vinícius, livre no mercado, na mira. Porém, o salário mensal do atacante de 30 anos ainda está acima do que a diretoria pretende pagar. De qualquer forma, ele virá ao Brasil para negociar, com informou a coluna Mercado da Bola. Outros nomes sem contrato também foram oferecidos, mas as tratativas não evoluíram.

A reportagem apurou que existe pressa do Corinthians para contratar um ponta, principalmente pela necessidade tática de Dorival Júnior. O treinador se sente limitado para variar o esquema de jogo, com três atacantes, pela ausência de um atacante que combine rapidez e habilidade no elenco.

Por isso, o clube tem investido no departamento de scout, com quatro profissionais focados em identificar oportunidades dentro do orçamento. Esse tem sido o grande trunfo de Fabinho Soldado, executivo de futebol, para monitorar as oportunidades, mesmo com recursos limitados.