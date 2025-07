Carlo Ancelotti é condenado a um ano de prisão por fraude fiscal

© Getty Images

Nesta quarta-feira (9), um tribunal espanhol condenou o treinador italiano Carlo Ancelotti a um ano de prisão por fraude fiscal. O atual técnico da seleção brasileira não teria pago impostos sobre suas receitas de direitos de imagem quando comandava o Real Madrid em 2014.

De acordo com a agência EFE, citada pela Marca, o técnico ex-Real Madrid também foi sentenciado a pagar uma multa de quase 400 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões).

Vale destacar que Ancelotti também terá sido absolvido de uma acusação semelhante que ocorreu no ano de 2015, segundo a mesma publicação.

O treinador não vai poder usufruir de ajudas ou subsídios públicos e do direito de ter benefícios ou incentivos fiscais ou da segurança social durante os próximos três anos.

Durante o julgamento, que ocorreu nos dias 2 e 3 de abril no Tribunal de Madrid, Ancelotti disse que nunca pensou em enganar o Tesouro e que fez o que o clube e os seus conselheiros lhe disseram, pediu que fosse absolvido e, se fosse condenado, solicitou que lhe fossem aplicadas as circunstâncias atenuantes de indenização por danos, tendo liquidado a dívida até dezembro de 2021 , e os atrasos indevidos.

Fica em aberto a questão da forma que o técnico irá cumprir esta pena, uma vez que não há indicações se será através de uma pena suspensa ou se irá mesmo cumprir a pena em um estabelecimento prisional. Ainda assim, tendo em conta o histórico recente de casos semelhante, a pena deverá ser cumprida de forma suspensa.

Vale lembrar que Davide Ancelotti, o filho do treinador italiano esteve presente na equipa técnica nesse período, tendo acompanhado o pai no comando da seleção brasileira. Agora Davide foi oficializado como sucessor de Renato Paiva no comando técnico do Botafogo, mantendo as funções de treinador adjunto na canarinha em simultâneo.

