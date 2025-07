Sinner supera Shelton em sets diretos e volta às semifinais de Wimbledon

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando venceu nas oitavas de final graças à lesão de Grigor Dimitrov, Jannik Sinner se queixava de dores no braço direito e disse que passaria por uma ressonância para entender a gravidade da lesão. Se a dor persistiu, ela não ficou evidente nesta quarta-feira (09), nas quartas de final de Wimbledon. O número 1 do mundo entrou em quadra com uma proteção no braço, mas fez uma apresentação sólida, em altíssimo nível, e derrotou o americano Ben Shelton (#10 do ranking) por 7/ 6 , 6/4 e 6/4 para garantir sua vaga nas semifinais do torneio britânico.

É a segunda vez que Sinner alcança as semifinais de Wimbledon, mas ainda é o único dos slams em que ele não disputou a final. O italiano é o atual bicampeão do Australian Open, campeão do US Open e vice-campeão de Roland Garros.

Este ano, o atual número 1 do mundo pode rever seu algoz de 2023, quando também esteve nas semifinais e acabou eliminado por Novak Djokovic (#6). O sérvio, porém, ainda precisa derrotar o também italiano Flavio Cobolli (#24) nas quartas de final para confirmar o duelo com Sinner. Se acontecer, será o terceiro confronto entre o veterano e o atual número 1 no Grand Slam ingçês. Nole venceu ambos: em 2022, nas quartas de final, e em 2023, nas semis.

COMO ACONTECEU

Com os dois tenistas disparando primeiros serviços na casa dos 200 km/h, em média, não houve sequer um break point em todo o primeiro set. A decisão só veio no tie-break, e Shelton até saiu na frente, abrindo 2/0, mas Sinner reagiu conquistando dois mini-breaks. Primeiro, com uma esquerda vencedora. Depois, com uma dupla falta do rival. O número 1 abriu 5/2 e, quando Shelton errou um forehand, o placar ficou em 6/2 para Sinner, que não bobeou e fechou o set logo no ponto seguinte: 7/ 6 .

Os primeiros break points apareceram após erros de Sinner no primeiro game do segundo set, mas o número 1 salvou-se de ambos e confirmou seu serviço. Shelton também salvou um set point no oitavo game, pouco depois de cometer uma dupla falta e um erro não forçado com o forehand. Sinner elevou o nível e, com o placar em 4/5, Shelton não resistiu. Depois de perder um longo rali, o americano cometeu dois erros com seu forehand e foi quebrado, o que definiu o set em 6/4.

O terceiro set foi tão equilibrado quanto os outros dois, com pouquíssimas chances para os devolvedores. No nono game, Sinner foi pressionado e precisou sacar em 0/30, mas ganhou quatro pontos seguidos, fechando o game com uma excelente esquerda na paralela. Em seguida, foi a vez de Shelton sacar para se manter vivo no jogo. Após erros de forehand e backhand, o americano precisou encarar dois match points, mas salvou ambos. O primeiro, com um forehand vencedor. O segundo, com um ace. Ainda assim, uma dupla falta deu um terceiro match point a Sinner. O italiano não desperdiçou. Encaixou uma devolução funda, forçando Shelton a outro erro. Game, set, match, Sinner.

