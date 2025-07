Defesa de Ancelotti recebe com alívio condenação por fraude fiscal na Espanha

© Getty

(FOLHAPRESS) - Apesar da condenação, o entorno do técnico Carlo Ancelotti recebeu com alívio a sentença proferida nesta quarta-feira (9) pela Audiência Provincial de Madri.

O treinador da seleção brasileira foi condenado a um ano de prisão e a uma multa de EUR 386 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) por não ter pagado impostos sobre receitas de direitos de imagem durante sua primeira passagem pelo comando do Real Madrid. Segundo o comunicado, a decisão se refere a 2014.

Por ser inferior a dois anos e relacionada a um crime não violento, a sentença não deverá obrigar Ancelotti a cumprir a pena dentro da prisão.

Segundo pessoas próximas, o resultado foi considerado um sucesso pela defesa do técnico, uma vez que a pena está aquém do período solicitado pela Promotoria espanhola, tendo confirmado somente um delito que o técnico já havia reconhecido, alegando um erro em sua declaração de imposto de renda.

O italiano ainda foi absolvido de uma acusação semelhante relativa a 2015, já que o tribunal não conseguiu provar que ele havia permanecido tempo suficiente na Espanha para incorrer em obrigações fiscais, de acordo com a seção.

Ele se mudou para Londres depois que o Real Madrid o demitiu em maio de 2015 e conseguiu comprovar que não permaneceu na Espanha por 183 dias, o que o tornaria residente fiscal.

Por ter sido absolvido, o técnico, que fez a declaração em 2015 como residente (com tributo de 48%), deve ser ressarcido em parte pelo pagamento de imposto feito à época, já que, por não ser residente, deveria ter pagado apenas uma taxa de 20%.

Em relação a 2014, o técnico havia depositado EUR 1,2 milhão (R$ 7,7 milhões na cotação atual, referentes aos rendimentos de direitos de imagem faturados naquele ano) enquanto aguardava a sentença definitiva. Já que foi condenado a pagar EUR 386 mil (R$ 2,5 milhões), ele também será ressarcido pela diferença de quase EUR 800 mil (R$ 5,1 milhões).

No momento, o técnico italiano está de férias.

No processo, o Ministério Público da Espanha pedia quatro anos e nove meses de prisão e uma multa de EUR 3,2 milhões (R$ 20,5 milhões) sob a acusação de que o treinador teria fraudado mais de EUR 1 milhão (R$ 6,4 milhões) em direitos de imagem em 2014 e 2015, durante sua primeira passagem pelo clube espanhol.

Segundo a administração fiscal espanhola, Ancelotti declarou suas receitas como técnico do Real Madrid nos dois anos, mas não as procedentes de direitos de imagem e outras fontes, como algumas propriedades imobiliárias.

Em audiência realizada em abril, o italiano se defendeu sob o argumento de que não tinha conhecimento de estar fazendo algo errado nem de que a empresa criada para tributar os direitos de imagem lhe permitia pagar menos impostos.

Ancelotti foi apresentado como novo treinador do Brasil no final de maio deste ano após longa novela pela sua contratação. Após uma estreia em 0 a 0 contra o Equador, o novo comandante carimbou a classificação da seleção à Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em São Paulo.

Procurada, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) afirmou que está acompanhando o caso e que o processo é conduzido pelo estafe pessoal do técnico. A assessoria de imprensa de Ancelotti informou que não fará declarações neste momento.