Modric deixa Real Madrid após 597 jogos e 28 títulos; veja números do meia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota por 4 a 0 do Real Madrid para o PSG significou, além da eliminação no Mundial de Clubes, a despedida de um dos maiores ídolos da equipe espanhola: Luka Modric, em fim de contrato, será jogador do Milan a partir dos próximos dias.

Modric deixa o Real Madrid após 43 gols em 597 jogos disputados. O meia de 39 anos chegou a entrar em campo contra os franceses já no 2º tempo, mas não conseguiu reverter a pesada derrota.

O croata chegou ao clube em agosto de 2012, junto ao Tottenham, já com status de titular. Ele utilizou o número 19 até a temporada 2017/18, quando assumiu a camisa 10 diante da saída de James Rodríguez.

O jogador conquistou 28 títulos pelo agora ex-clube e detém o posto de atleta mais vezes campeão na história do Real Madrid. Nacho, Carvajal, Marcelo e Benzema, que também atuaram com o meia, completam o top 5.

Modric formou uma trinca histórica de meio de campo ao lado de Casemiro e Kroos. Na época, aquele Real Madrid, que também tinha Cristiano Ronaldo, faturou a Champions League três vezes consecutivas.

Foi defendendo a equipe espanhola que o croata ganhou o prêmio da Bola de Ouro, em 2018, destronando a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo. O ano, aliás, foi especial para o jogador também pelo fato de seu país alcançar o vice-campeonato da Copa do Mundo.

VEJA TÍTULOS DE MODRIC PELO REAL

Champions League: 6 títulos

Mundial de Clubes: 5 títulos

Supercopa da Espanha: 5 títulos

Supercopa da Uefa: 5 títulos

Campeonato Espanhol: 4 títulos

Copa do Rei: 2 títulos

Copa Intercontinental da Fifa: 1 título