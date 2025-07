Modric se despede do Real Madrid após goleada e já tem novo clube

© Getty

O Real Madrid confirmou a saída de Luka Modric do clube, encerrando uma passagem de doze temporadas. Aos 39 anos, o meio-campista croata tem seu futuro definido no Milan, da Itália. A notícia surge após a eliminação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, com uma derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain.

Modric, que ingressou no clube em agosto de 2012, vindo do Tottenham, estabeleceu-se como titular e, ao longo dos anos, assumiu a camisa 10 da equipe, anteriormente utilizada por James Rodríguez, após vestir a 19 por seis temporadas.

Ao longo de sua trajetória no Real Madrid, Luka Modric disputou 597 partidas, marcando 43 gols. O jogador se destaca como um dos atletas mais vitoriosos na história do clube, com um total de 28 títulos conquistados. Este número o posiciona ao lado de nomes como Marcelo, Benzema, Nacho e Carvajal na lista dos maiores campeões merengues.

Um dos períodos mais marcantes de sua atuação foi a formação do meio-campo ao lado de Casemiro e Toni Kroos. Essa formação foi fundamental para o domínio do clube na Europa, incluindo a conquista de três títulos consecutivos da Liga dos Campeões, período que também teve a participação de Cristiano Ronaldo.

Individualmente, Modric alcançou o auge em 2018, ano em que foi agraciado com a Bola de Ouro, interrompendo a sequência de vitórias de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No mesmo ano, ele liderou a seleção croata até a final da Copa do Mundo, um feito considerado histórico para o futebol do país.



Conquistas de Modric pelo Real Madrid:

Durante sua passagem, Modric acumulou os seguintes títulos:

6 Ligas dos Campeões

5 Mundiais de Clubes

5 Supercopas da Espanha

5 Supercopas da UEFA

4 Campeonatos Espanhóis

2 Copas do Rei

1 Copa Intercontinental da Fifa

Veja também:

PSG atropela Real Madrid e garante vaga na final do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do maior campeão da história do futebol europeu. Em atuação dominante, especialmente nos primeiros 45 minutos, o time francês goleou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (9) e carimbou a vaga na decisão do novo formato da Copa do Mundo de Clubes.

A partida aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), diante de 77.542 torcedores. Com gols de Fabián Ruiz (duas vezes), Dembélé e Gonçalo Ramos, o PSG se impôs desde o início e construiu o placar com naturalidade, deixando a equipe espanhola completamente perdida em campo.

O Real, que chegou ao torneio como atual campeão da Champions e dono de nove títulos mundiais, pouco conseguiu fazer diante da intensidade dos comandados de Luis Enrique. O placar, embora já elástico, poderia ter sido ainda maior diante das chances criadas pelos parisienses.

Na grande final, marcada para o próximo domingo (13), o PSG enfrentará o Chelsea, também em East Rutherford. Já o time espanhol se despede da competição na fase semifinal, justamente na primeira edição com 32 equipes e formato consolidado pela Fifa.

Escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Doué (Mayulu), Kvaratskhelia (Barcola) e Dembélé (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Éder Militão), Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Bellingham (Modric) e Güler (Lucas Vázquez); Vini Jr (Brahim Díaz), Mbappé e Gonzalo García (Carvajal). Técnico: Xabi Alonso.

Gols:

PSG – Fabián Ruiz (5’ e 23’ do 1ºT), Dembélé (8’ do 1ºT), Gonçalo Ramos (42’ do 2ºT).

Cartões amarelos: Tchouaméni, Carvajal (Real Madrid); João Neves (PSG).

Público: 77.542

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (POL)