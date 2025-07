Fábio Carille é anunciado pelo Vitória após saída de Thiago Carpini

© Getty

O Vitória tem um novo técnico. Fábio Carille, de 51 anos, foi oficializado nesta quarta-feira (9/7) como comandante da equipe baiana, após a saída de Thiago Carpini. O treinador assinou contrato por uma temporada e chega para seu segundo trabalho em 2025, depois de uma curta passagem pelo Vasco, onde foi demitido em abril.

No time carioca, Carille somou 21 jogos, com nove vitórias, seis empates e seis derrotas. Ele deixou o clube após uma derrota para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Antes do Vasco, acumulou passagens por Santos, Athletico Paranaense, Grêmio Barueri, além dos árabes Al-Ittihad e Al Wehda, e do japonês V-Varen Nagasaki.

Seu maior destaque na carreira foi no Corinthians. Como técnico, conquistou três títulos paulistas consecutivos e o Brasileirão de 2017. Já como auxiliar, integrou a comissão campeã da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, além de vencer duas edições do Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e outros estaduais

O Vitória anuncia a contratação do Técnico Fábio Carille. O treinador assume o cargo com efeito imediato. Seu contrato tem vigência de um ano.

Modric se despede do Real Madrid após goleada e já tem novo clube

O Real Madrid confirmou a saída de Luka Modric do clube, encerrando uma passagem de doze temporadas. Aos 39 anos, o meio-campista croata tem seu futuro definido no Milan, da Itália. A notícia surge após a eliminação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, com uma derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain.



Modric, que ingressou no clube em agosto de 2012, vindo do Tottenham, estabeleceu-se como titular e, ao longo dos anos, assumiu a camisa 10 da equipe, anteriormente utilizada por James Rodríguez, após vestir a 19 por seis temporadas.

Ao longo de sua trajetória no Real Madrid, Luka Modric disputou 597 partidas, marcando 43 gols. O jogador se destaca como um dos atletas mais vitoriosos na história do clube, com um total de 28 títulos conquistados. Este número o posiciona ao lado de nomes como Marcelo, Benzema, Nacho e Carvajal na lista dos maiores campeões merengues.

Um dos períodos mais marcantes de sua atuação foi a formação do meio-campo ao lado de Casemiro e Toni Kroos. Essa formação foi fundamental para o domínio do clube na Europa, incluindo a conquista de três títulos consecutivos da Liga dos Campeões, período que também teve a participação de Cristiano Ronaldo.

Individualmente, Modric alcançou o auge em 2018, ano em que foi agraciado com a Bola de Ouro, interrompendo a sequência de vitórias de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No mesmo ano, ele liderou a seleção croata até a final da Copa do Mundo, um feito considerado histórico para o futebol do país.



Conquistas de Modric pelo Real Madrid:

Durante sua passagem, Modric acumulou os seguintes títulos:

6 Ligas dos Campeões

5 Mundiais de Clubes

5 Supercopas da Espanha

5 Supercopas da UEFA

4 Campeonatos Espanhóis

2 Copas do Rei

1 Copa Intercontinental da Fifa