Yago Dora pode ser 1º brasileiro garantido no WSL Finals

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Começa na madrugada desta sexta-feira (11) a penúltima etapa do Circuito Mundial de Surfe da WSL. O palco é Jeffreys Bay, na África do Sul -e o evento pode trazer boas notícias para o Brasil.

Vice-líder do ranking, Yago Dora tem chance real de se tornar o primeiro brasileiro garantido no WSL Finals, evento que define os campeões mundiais da temporada e que neste ano será disputado em Fiji, entre o fim de agosto e começo de setembro.

MOMENTO ESPECIAL

A classificação seria inédita para o catarinense de 29 anos, que nunca conseguiu uma vaga no Finals desde a criação do novo formato, em 2021.

Em 2025, no entanto, ele vem vivendo a melhor fase da carreira: venceu em Portugal e em Trestles, somou quatro quintos lugares e entrou de vez na briga pelo título mundial.

Nesta quinta-feira (10), tem 43.630 pontos e está atrás apenas do sul-africano Jordy Smith, que compete em casa nesta etapa.

CALCULADORA

O cenário para carimbar a vaga com uma etapa de antecedência é claro: se for campeão em J-Bay, Yago chega a 53.630 pontos.

Mesmo que seja eliminado na primeira fase em Teahupoo, última etapa da temporada regular, ainda soma 265 pontos - o suficiente para não ser mais alcançado por ninguém fora do top 5.

A vaga também pode vir com um vice-campeonato, mas aí ele precisaria torcer contra adversários diretos como Griffin Colapinto (6º), Jack Robinson (7º), Barron Mamiya (8º) e Filipe Toledo (9º). Para garantir com o segundo lugar, esses rivais não poderiam vencer a etapa na África do Sul.

OLHO NA PONTA

Com a classificação praticamente encaminhada, Yago tem mais um objetivo importante na reta final: terminar a temporada regular na liderança do ranking.

Se isso acontecer, ele entra diretamente na grande final em Fiji, precisando apenas vencer um confronto, em uma melhor de três, para ser campeão mundial.

Para isso, precisa superar Jordy Smith na África do Sul, ou depois, em Teahupoo, - missão difícil, mas possível.

De um jeito ou de outro, a vaga de Yago no WSL Finals parece questão de tempo. A dúvida agora é: ela será confirmada em J-Bay ou na última etapa, em Teahupoo?

VEJA TAMBÉM:

Condutor relata acidente de Diogo Jota e irmão: "Não havia nada a fazer"

José Azevedo, caminhoneiro português que filmou o acidente que resultou na morte do jogador Diogo Jota e de seu irmão, André Silva, veio a público nesta quarta-feira (9) explicar sua atuação na tragédia que chocou o mundo do futebol.



Em um vídeo de quatro minutos divulgado pela página Funchal Notícias, Azevedo afirma que, ao contrário das críticas que vem recebendo, ele parou o caminhão e tentou prestar socorro usando um extintor. Segundo ele, os irmãos passaram por seu veículo momentos antes do acidente, mas não estavam em alta velocidade.

“Tem um vídeo na internet, e nas televisões, do carro do Diogo Jota pegando fogo. Supostamente foi um caminhoneiro que filmou e não ajudou. Esse caminhoneiro sou eu. Fui eu que filmei, e tenho provas. Se repararem bem, aparece escrito José Azevedo, que é o meu nome”, declarou.

Azevedo negou ter filmado o acidente em busca de curtidas. “O caminhoneiro que sou eu: filmei, parei, peguei o extintor e tentei ajudar. Mas, devido ao impacto do acidente, não havia nada a fazer. Absolutamente nada.”

Segundo ele, os dois estavam dirigindo de forma tranquila. “Eles passaram por mim sem excesso de velocidade. Eu envio o vídeo à CMTV porque começaram a falar absurdos. Nem sabia quem eram. Só de manhã descobri que se tratava dos irmãos Jota e André.”

Ainda de acordo com o caminhoneiro, as alegações de velocidade excessiva feitas por autoridades espanholas estão equivocadas. “Dou minha palavra: eles não estavam correndo. Faço essa estrada todos os dias. É uma via escura, perigosa. Vi tudo claramente. Filmei, parei, tentei ajudar, mas infelizmente era tarde demais.”