Palmeiras gasta quase R$ 400 mi, e Abel tem top 3 mais caro da história

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Ramón Sosa movimentou o ranking de contratações mais caras da história do Palmeiras e garantiu um trio de R$ 368 milhões ao técnico Abel Ferreira.

Comprado por cerca de 14 milhões de euros (R$ 90 milhões), Sosa entrou no top 3 e empurrou Miguel Borja para a quarta colocação. O atual centroavante do River Plate foi contratado pelo Palmeiras em fevereiro de 2017 por 12 milhões de euros.

O valor desembolsado pelo paraguaio só está abaixo das quantias gastar por Vitor Roque e Paulinho. O camisa 9 assumiu o posto de contratação mais cara da história do clube -e do futebol brasileiro- ao ser comprado por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões na cotação atual). Já Paulinho custou 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação atual).

Dessa forma, o técnico Abel Ferreira "ganhou" este ano as três contratações mais caras da história do clube. Em um intervalo de aproximadamente sete meses, o Alviverde desembolsou uma bolada para reforçar seu setor ofensivo e "tirar" Borja do posto de mais caro da história.

A janela do início do ano ainda trouxe o quinto mais valioso ao longo dos quase 111 anos do Alviverde: Facundo Torres. O ponta custou cerca de US$ 12 milhões (R$ 72,5 milhões) aos cofres palmeirenses.

Abel ainda conta com outros três integrantes do top-10 de contratações mais caras da história do Palmeiras: Maurício (6º), Flaco López (7º) e Emiliano Martínez (10º). O volante foi mais um a reforçar o elenco alviverde para esta temporada.

O clube paulista desembolsou cerca de 85 milhões de euros (R$ 543 milhões) em reforços este ano até o momento. Já é o ano com maior investimento desde que Leila Pereira assumiu a presidência, em 2022.

ABEL NÃO TERÁ TOP 3 EM 2025

A nova cirurgia de Paulinho impede a escalação do trio ainda nesta temporada. O camisa 10 anunciou que perderá o restante do ano por conta do procedimento na perna direita.

Dessa forma, a opção de Abel pode ser pelo top-5, com Sosa na esquerda, Facundo Torres pela direita e Vitor Roque no centro do ataque.

O Palmeiras volta a campo no dia 16, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O clube retorna às competições nacionais e sul-americanas após a queda nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

VEJA TAMBÉM:

Palmeiras anuncia contratação de Ramón Sosa até 2030

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (09) a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest. O jogador assinou por cinco temporadas, até o meio de 2030.

"Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco [López]. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim", disse Sosa.

"Jogo por fora, gosto do mano a mano, de encarar a marcação. Gosto de marcar gols ou dar assistências aos meus companheiros. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre vai querer ganhar", afirmou ainda o jogador.

O Palmeiras desembolsou cerca de 14 milhões de euros (R$ 90 milhões) pelo atacante de 25 anos. Sosa foi revelado pelo River Plate (PAR) e teve boa passagem pelo Talleres (ARG), com 17 gols e 12 assistências. Ele também foi um dos atletas com mais dribles no cenário nacional.

O paraguaio vem de uma passagem discreta pelo time inglês. Em sua primeira temporada, foram 23 partidas -sendo apenas quatro delas como titular- três gols e uma assistência. Sosa não balança as redes desde fevereiro. O Forest desembolsou, em agosto do ano passado, 9,3 milhões de libras (R$ 69,1 mi) pelo jogador de 25 anos.

Pela seleção paraguaia, foi convocado para amistosos em 2022 e participou da Copa América de 2024. Ao todo, são 23 partidas pelo Paraguai.

O atacante será o 13º paraguaio a vestir a camisa do Palmeiras e destacou a parceria com Gustavo Gómez: "Sempre converso com o Gómez. Ele me falou muito sobre como é o clube, sobre as pessoas que trabalham aqui, os jogadores. Ele ajudou na minha decisão de vir para cá e, agora que estou aqui, pude ver como é um clube incrível", contou.

O Palmeiras conta atualmente com nove estrangeiros no elenco: os paraguaios Ramón Sosa e Gustavo Gómez, os argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno e Flaco López, os uruguaios Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres e o colombiano Richard Ríos.