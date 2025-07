Vasco anuncia a renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim até 2030

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (10), a renovação de contrato com o goleiro Leo Jardim. O novo vínculo vai até 2030.

"Estou muito feliz em continuar essa história com a camisa do Vasco. Um clube que me recebeu muito bem e sou muito feliz. Espero que seja uma nova jornada de muito sucesso e títulos com essa camisa", disse o jogador ao site oficial do Vasco.

O novo contrato passa a valer em 1º de janeiro de 2026. O atual compromisso de Leo Jardim com o Cruz-Maltino seguirá válido até o fim deste ano.

O goleiro chegou ao Vasco em janeiro de 2023, contratado junto ao Lille, da França. Ele fez, até aqui, foram 141 jogos disputados.

Leo Jardim é um dos jogadores do atual elenco com mais partidas disputadas pelo Vasco. Apenas Alex Teixeira, com 173, atuou mais que ele.

